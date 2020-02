Coric explique pourquoi il est difficile de battre Roger Federer, Djokovic et Rafaeel Nadal aux Majors

N ° mondial 31 Borna Coric n’a pas encore montré son meilleur tennis lors d’événements majeurs, remportant 20 des 40 matches à Melbourne, Paris, Londres et New York et ne passant le troisième tour que deux fois. Le Croate de 23 ans n’a pas encore évolué dans les huit derniers des tournois du Grand Chelem, contrairement à Stefanos Tsitaipas, Frances Tiafoe, Hyeon Chung, Alexander Zverev et Daniil Medvedev, d’autres jeunes qui ont trouvé la formule gagnante lors des plus grands événements mondiaux.

Chung et Tsitsipas, champions de la finale de la prochaine génération d’ATP, ont été les demi-finalistes de l’Open d’Australie les années consécutives, perdant respectivement contre Roger Federer et Rafael Nadal et manquant une chance de se battre pour une couronne majeure.

Daniil Medvedev a été le plus proche de briser le sort, poussant Rafael Nadal aux limites de l’US Open en septembre dernier avant de tomber dans les cinq sets. Un autre concurrent était Alexander Zverev qui a avancé dans sa première demi-finale du Grand Chelem il y a quelques semaines à Melbourne, arrêté par Dominic Thiem qui est ensuite tombé contre Novak Djokovic en dépit de mener deux sets à un.

Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont remporté les 13 Majors précédents à partir de Melbourne 2017, se tenant toujours au-dessus des jeunes pistolets et les éloignant de la gloire du tennis, du moins aux Majors. En compétition à l’Open de Buenos Aires de cette semaine, Borna Coric a parlé de Federer, Nadal et Djokovic aux Majors et de la difficulté pour les jeunes de les battre sur la grande scène.

Le Croate a mentionné tous les obstacles en route vers un titre majeur au cours de ces deux semaines et la capacité des joueurs expérimentés d’en haut à les affronter et à dominer le reste du Tour année après année. “Je ne connais pas la raison pour laquelle les jeunes ne peuvent pas faire une percée et gagner un Major.

Pourtant, je sais qu’il est difficile de jouer contre des gars expérimentés comme Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, devoir garder son niveau pendant deux semaines et remporter des victoires au format best-of-five; il est difficile de rester fort et frais pendant tant de jours. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer sont toujours les meilleurs car ils savent tout faire correctement. ”