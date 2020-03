Coric loue l’impact sur le tennis de Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic et Murray

N ° 33 mondial Borna Coric a félicité les membres du groupe des Quatre Grands et l’impact qu’ils ont eu sur le tennis. Coric, 23 ans, a battu au moins une fois dans sa carrière trois membres des Big Four. Le Croate a battu au moins une fois Rafael Nadal, Roger Federer et Andy Murray.

Le seul membre des Big Four qui n’a jamais perdu contre Coric est le numéro un mondial Djokovic. “Tous les quatre sont des joueurs incroyables et ont tant fait pour le tennis. Novak et moi avons un style de jeu similaire et il fait tout un peu mieux.”

C’est peut-être pour cela que je n’ai pas encore réussi à le vaincre “, a déclaré Coric à Tennis MAGAZINE. Coric peut se vanter de ne pas avoir de record de perte contre le numéro 2 mondial Nadal ou l’ancien numéro 1 mondial Murray. Le face à face Le record entre Coric et Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, est de 2-2.

Il en va de même pour son record face à face contre Murray alors qu’ils se partagent les victoires lors de leurs quatre rencontres. Mais Coric n’a joué contre Nadal ou Murray depuis 2017. L’ancien numéro 12 mondial de Coric a également connu un succès notable contre Federer.

Lors des six matches disputés contre les Suisses, le Croate a remporté deux victoires. La première victoire de Coric contre Federer est venue avec style alors qu’il battait le Suisse dans la finale de Halle pour tout gagner au tournoi en 2018. Federer, 38 ans, est un champion de Halle record à 10 reprises, mais Coric s’est imposé en finale pour choquer le Suisse.

La même année quelques mois plus tard, Coric bat Federer en demi-finale du Masters de Shanghai avant de s’incliner face à Djokovic.