Coronavirus annule la tournée de retraite de Bryan Brothers. L’US Open est toujours en vue

Après la décision de l’ATP de suspendre la tournée pendant six semaines après la pandémie de coronavirus, il est clair que les tournois d’Indian Wells, de Miami et de Houston n’auront pas lieu cette année. Mike Bryan et son frère Bob auraient dû jouer pour la dernière fois lors de ces événements depuis qu’ils ont annoncé qu’ils prendraient leur retraite après l’US Open 2020.

«C’est triste de manquer certains de nos tournois américains préférés, mais je comprends que la sécurité de tout le monde est toujours la plus importante. Je suis convaincu que les choses vont se stabiliser et nous pouvons continuer à pratiquer le sport que nous aimons. Nous serons prêts une fois que le monde aura corrigé ce bug.

Restez en bonne santé tout le monde! » a écrit Mike sur Instagram. Il n’a pas fallu longtemps à certains fans pour proposer une solution à Mike, compte tenu des circonstances actuelles. Voici quelques messages provenant des fans: “Peut-être qu’il est temps de reporter la tournée de retraite?”; “Ne vous retirez pas, frères.

Nous n’avons pas encore assez vu votre excellent tennis sur le court. Veuillez revenir l’année prochaine ». ; «Je pense qu’il est temps de s’entraîner pour 2021, les gars. Faites rouler le train ». ; «Ce coronavirus ne voudra jamais se rapprocher des Bryan Bros.

Seul le célèbre Chestbump le tuera ». À 41 ans, Mike et Bob Bryan ont motivé leur décision lors d’une conférence de presse en novembre 2019. «Au cours des 21 dernières années, nous avons été très reconnaissants de pouvoir vivre nos rêves de jouer au tennis professionnel.

Ce fut vraiment une course magique. Cependant, nous voulons mettre fin à cette belle course pendant que nous sommes en bonne santé et nous pouvons toujours concourir pour les titres ». Espérons que le virus à propagation rapide sera réglé avant le début de l’US Open, afin que nous puissions à nouveau assister à la magie du duo le plus réussi de tous les temps.