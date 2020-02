Coronavirus arrête son action à Bergame; Machac, 19 ans, fait des progrès

Bien que l’ATP 500 Rio Open ait attiré le plus d’attention dans le tennis masculin cette semaine, le Challenger Tour a connu une autre semaine de tennis palpitante ainsi qu’une controverse. Voici un récapitulatif de ce que vous auriez pu manquer.

Récapitulatif du Challenger Tour

Bergame

Le coronavirus ayant atteint l’Europe et un verrouillage ordonné par le gouvernement italien, la finale de Bergame n’a pas pu être jouée. Au lieu de cela, Ilya Marchenko et Enzo Couacaud ont tous deux reçu le prix en argent et les points de classement qu’ils auraient gagnés en tant que finaliste. Marchenko, autrefois classé au 49e rang mondial, avait du mal à démarrer sa saison, remportant un seul de ses quatre matchs précédents et est toujours en train de revenir de deux blessures de six mois.

Mais il a joué du tennis fin à Bergame, notamment en se ralliant à un set down pour battre Baptiste Crepatte, qui a servi pour le match 7-6 6-5, avec Marchenko remportant le décideur à aimer. Les points qu’il a gagnés pour sa deuxième place en Italie le mèneront au 211e mondial, avec un retour dans le top 200 qui semble désormais probable pour Marchenko. Il sera ensuite en action au Pau Challenger, où il affrontera l’Allemand Matthias Bachinger au premier tour.

Couacaud, âgé de 24 ans, a quant à lui excellé, même s’il n’était pas le favori de la foule italienne après avoir battu les espoirs locaux Luca Vanni et Roberto Marcora. En demi-finale, il représentait le jeune talentueux pistolet Tseng Chun-hsin, sauvant deux balles de match dans le décideur en route vers une victoire 4-6 6-3 7-6. Il entrera désormais dans le top 200 et, comme Marchenko, sera au tirage au sort à Pau, où il ouvrira sa campagne contre Mats Moraing ou Wu Tung-lin.

L’autre grande nouvelle de Bergame a été les débuts du Challenger Tour de Leo Borg, fils du grand Bjorn Borg. Le joueur de 16 ans a reçu un joker dans l’événement, face au Tseng susmentionné au premier tour. Mais Borg, qui n’avait jamais joué auparavant même au niveau de l’ITF, n’a prouvé aucun match pour le Taïwanais, qui a deux ans son aîné, et n’a remporté que quatre matchs. Cependant, il retournera à l’action cette semaine à Pau, où il a reçu un autre joker et affrontera l’ancien # 10 mondial Ernests Gulbis à son premier match.

Drummondville

Après avoir échoué à défendre le titre qu’il avait remporté l’an dernier à Cleveland, Maxime Cressy a repris la touche gagnante à Drummondville. L’Américain d’origine française est l’un des rares représentants du style service-et-volley et régulièrement des jetons et des charges lors du retour. Heureusement pour Cressy, il a un service tonitruant pour s’assurer que ses incursions sur le net consistent souvent à ranger de simples volées. À Drummondville, il a martelé 82 as, sauvant les quatre points de rupture qu’il a rencontrés.

Cette grosse portion l’a amené au titre relativement confortablement. Sa course a inclus des victoires honorables contre l’Allemand Tobias Kamke et le Français Arthur Rinderknech, qui a obtenu de très bons résultats sur le Challenger Tour cette saison. Il a ainsi réussi à se classer dans le top 200 pour la première fois, gagnant 61 places pour atteindre le meilleur classement en carrière du numéro 191 mondial. Cette semaine, il restera au Canada pour le Challenger de Calgary, où il affrontera Patrik Niklas Salminen ou Jacob Grills après un au revoir au premier tour.

Coblence

Le Tchèque Tomas Machac, âgé de 19 ans, s’est révélé être le meilleur dans le domaine à la CGM Arena de Coblence. Machac a montré son talent sur le Challenger Tour l’été dernier, atteignant les quarts de finale à Ostrava et les demi-finales à Liberec. À Coblence, il a battu, entre autres, Teymuraz Gabashvili, Vit Kopriva et Ruben Bemelmans sur le chemin de la finale, le Néerlandais Botic Van De Zandschulp lui fournissant son seul véritable test de la semaine, prenant un départ avec le jeune fusil Dans la finale. Machac participera désormais à un événement M25 à Trente, avec un classement en carrière de # 251.

Cuernavaca

Le champion de l’année dernière, Matias Franco Descotte, est revenu à l’Open de Morelos pour tenter de défendre 80 de ses 103 points ATP. Mais bien qu’il ait une fois de plus montré une bonne touche sur le sol mexicain, battant Collin Altamirano au premier tour, il a été bien battu par l’éventuel champion Jurij Rodionov au deuxième tour et a perdu 328 places au classement mondial # 685 aujourd’hui. En conséquence, il ne pourra plus accéder directement aux tirages principaux du Challenger.

Rodionov, cependant, a eu une semaine à se rappeler, devenant le premier joueur à remporter deux titres du Challenger Tour en 2020. Il a connu une année décevante en 2019, mais a joué du bon tennis il y a deux semaines pour remporter le titre à Dallas. En quart de finale, il s’est retrouvé avec une double pause dans le décideur, mais s’est rallié pour battre Alejandro Gonzales et n’a pas regardé en arrière, se battant pour des victoires durement disputées en trois sets en demi-finale, contre Guilherme Clezar, et en finale, contre Juan Pablo Ficovich, pour revendiquer le titre.

Ses efforts lui ont valu un classement de 172e mondial en carrière et le joueur de 20 ans sera ensuite en action à Columbus, ouvrant son tournoi contre Lloyd Glasspool ou Cannon Kingsley.

Magie du Challenger Tour:

Touche absurde d’Ilya Marchenko:

Dustin Brown a eu une semaine décente après un certain temps, donc il y avait des coups chauds, évidemment:

Une défense époustouflante a amené Roberto Cid Subervi en quarts de finale à Drummondville cette semaine:

Un superbe tweener d’Antoine Escoffier:

Événements organisés cette semaine:

Terega Open Pau-Pyrénées (Challenger 100)

Challenger Banque Nationale de Calgary (Challenger 90)

Columbus Challenger (Challenger 80)

Les 100 meilleurs joueurs en action:

Jiri Vesely (Pau)

Vasek Pospisil (Calgary)

Le Terega Open Pau-Pyrénées a donné ses jokers à des joueurs très intrigants. Outre le Leo Borg susmentionné, ce sera la prochaine étape de Jerzy Janowicz sur le chemin du retour. Le champion junior de l’Open d’Australie Harold Mayot a également reçu un joker.

Photo principale:

