Coronavirus et classement: qu’advient-il des points?

Combien de temps durera la pandémie de coronavirus et quand les fans pourront-ils voir leurs héros comme Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sur le terrain? Et comment les points de classement ATP seront-ils gérés? L’ATP a annoncé la suspension de six semaines de la tournée des hommes après la propagation du coronavirus qui affecte une grande partie du monde, en particulier en Europe et aux États-Unis, après le ralentissement de la pandémie en Chine.

Par conséquent, après l’annulation d’Indian Wells, le Miami Open, le Fayez Sarofim & Co US Clay Court Championships à Houston, le Grand Prix Hassan II à Marrakech, le Monte Carlo Rolex Masters, le Barcelona Open et le Budapest Open ne seront pas non plus être joué. Les ouvertures de Barcelone et de Budapest devraient commencer le 20 avril, date limite pour la fin de la période de suspension par l’ATP.

L’Open de Mutua Madrid, l’Open d’Italie et le Roland Garros sont également menacés. Pour l’instant, Wimbledon est également dans le doute et il y a encore de nombreuses inconnues liées à la durée de la pandémie. Certains tournois, comme Indian Wells, peuvent encore être disputés à une date différente en 2020, tandis que d’autres seront déplacés en 2021, comme le Monte Carlo Rolex Masters.

Maintenant, comment les points de classement ATP seront-ils gérés? L’une des hypothèses est le gel des points pour éviter de pénaliser excessivement les joueurs qui, en 2019 durant cette période, ont obtenu des résultats importants. Cela laisserait le classement inchangé jusqu’à ce que les tournois soient joués. À évaluer, l’attribution de points de tournoi qui pourraient être récupérés en 2020.

Avec le calcul du système classique de points expirants, le classement changerait beaucoup. Et beaucoup dépendrait également des tournois qui sont menacés aujourd’hui, de Madrid à Wimbledon. Bref, un gros problème pour la carte ATP.