Coronavirus et une saison de tournée ATP perdue?

En raison de la propagation mondiale de la pandémie de coronavirus, le circuit ATP a suspendu le jeu pour les six prochaines semaines, anéantissant le Sunshine Double à Indian Wells et Miami, ainsi qu’un certain nombre de tournois plus petits. Mais avec 56 tournois restant sur le calendrier ATP et la pandémie ne montrant aucun signe de ralentissement, la question est maintenant: combien de ces événements auront encore lieu?

La saison ATP reportée de six semaines

Bien que les officiels du tournoi en Floride aient l’intention de maintenir l’Open de Miami dans le calendrier, même après l’annulation de l’Indian Wells Masters, cela semblait toujours une ambition improbable. En particulier parce qu’il y avait deux cas confirmés de coronavirus à seulement 24 miles au nord des terrains du tournoi dans le comté de Broward.

En effet, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie mondiale le 11 mars. Pour le contexte, la seule autre pandémie actuelle reconnue par l’OMS est la pandémie de VIH / sida, tandis que la pandémie de grippe la plus récente était la pandémie de grippe H1N1 de 2009. Il convient de noter que la pandémie de grippe H1N1, connue sous le nom de grippe porcine, ne s’est officiellement terminée qu’en août 2010.

Peu de temps après l’annonce de l’OMS, Rudy Gobert de l’Utah Jazz a été testé positif pour le coronavirus. Cela a suffi à la NBA pour suspendre sa saison indéfiniment. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a depuis révélé que la suspension actuelle de la ligue durerait au moins 30 jours, mais il est possible que la saison ne reprenne pas du tout. Dans les communications de Silver avec les fans de la NBA, il a discuté de la possibilité de rembourser les billets ou de donner des crédits de billets pour la saison prochaine. Et avec un deuxième joueur de la NBA confirmé comme infecté par un coronavirus, cette situation tend dans la mauvaise direction.

Il suffit de dire qu’il est difficile de voir la NBA reprendre dans 30 jours. Peut-être qu’une saison / éliminatoires tronquée commençant à la mi-juin semble possible, mais même cela pourrait être trop tôt. Il est également significatif qu’au moins un livre de sport en ligne, Betonline, parie sur le retour à l’action de la NBA: prochain match de la NBA à jouer le 1er juin ou plus tôt. Les chances sont légèrement en faveur de Oui (-150). Juin semble au mieux être la date cible.

Cela a laissé l’Open de Miami dans une position intenable et le maire de Miami-Dade, Carlos Gimenez, a pris la décision d’annuler l’Open de Miami. Le degré de consultation entre son bureau et les organisateurs du Miami Open n’est pas clair, mais ce n’est qu’après la déclaration du maire que le Miami Open a fait une déclaration appuyant la décision. Auparavant, la seule communication de l’Open de Miami était que le tournoi devait se dérouler comme prévu.

Mais on soupçonne que les gouvernements pourraient jouer un rôle de plus en plus important dans la prise de décisions concernant les événements sportifs. L’Italie, par exemple, est à l’épicentre de l’épidémie de coronavirus en Europe et le gouvernement a décrété les mesures les plus restrictives depuis la Seconde Guerre mondiale, avec l’annulation ou le report de tous les événements sportifs en cours l’une des nombreuses décisions prises par le gouvernement italien en leur lutte contre le virus.

Mercredi après-midi, Novak Djokovic a déclaré: «Je suis actuellement à Los Angeles, mais je prendrai un vol aujourd’hui ou demain. Honnêtement, je ne sais pas ce qui peut arriver dans ces circonstances et je ne sais pas si nous pouvons jouer à Miami ou à tout autre événement jusqu’à la fin de la pandémie de coronavirus. Mon conseil aux gars qui sont toujours aux États-Unis est de retourner en Europe dans les prochaines 48 heures, voire plus tôt ». L’Open de Miami a été officiellement “contraint d’être annulé” peu de temps après.

La déclaration de Novak Djokovic at-elle influencé l’Open de Miami? Très probablement, et à juste titre. Lorsque le n ° 1 mondial dit qu’il rentre chez lui et suggère que tous les autres joueurs font de même, cela n’augure rien de bon pour le tournoi qui se déroule comme d’habitude. L’OMS venant de déclarer une pandémie, Djokovic a eu raison de parler pour lui-même et pour le reste des joueurs en tournée.

La question qui doit être posée est ce qui se serait passé si l’Open de Miami n’avait pas été annulé et Djokovic avait refusé de jouer? Comment l’ATP aurait-il géré un scénario où les joueurs refuseraient de participer à un tournoi en raison de problèmes de santé légitimes? Quel serait le protocole de Roland Garros, qui reste dans les temps malgré la gravité croissante de l’épidémie en France.

Tournois ATP dans un avenir proche

En tenant compte des points ci-dessus, voici des prévisions concernant la viabilité du jeu lors des prochains tournois européens de terre battue.

Bavarian International, Allemagne, 27 avril – 03 mai 2020

Il s’agit du premier tournoi ATP après la suspension de six semaines. Cependant, la chancelière allemande Angela Merkel a averti que jusqu’à 70% de la population du pays – quelque 58 millions de personnes – pourraient contracter un coronavirus. Si elle a raison, il est difficile d’imaginer un tournoi de tennis se déroulant en Allemagne dans six semaines.

Probabilité de jeu: 0%

Open d’Estoril, Portugal, 27 avril – 03 mai 2020

Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a qualifié le coronavirus de «menace à la survie» et a déclaré le pays «en état d’alerte» jusqu’au 9 avril, avec des événements organisés dans des espaces ouverts avec plus de 5 000 personnes interdits indéfiniment. Costa a déclaré hier que «la pandémie n’a pas atteint son apogée. Elle évolue et il est fort probable que dans les semaines à venir davantage de personnes seront infectées… et il pourrait s’agir d’une épidémie plus durable qu’on ne l’imaginait initialement ».

Pourtant, le Portugal n’a pas été aussi durement touché que l’Espagne voisine et n’a pas encore signalé de décès lié au coronavirus. Ce tournoi pourrait avoir une chance d’aller de l’avant. Mais la situation semble susceptible de s’aggraver avant de s’améliorer au Portugal, rendant le jeu dès le 27 avril peu probable.

Probabilité de jeu: 10%

Open de Madrid, Espagne, 03-10 mai 2020

L’Espagne est le pays européen le plus touché après l’Italie, avec près de 8 000 cas signalés et plus de 200 décès. Cela a vu le gouvernement espagnol promulguer des mesures strictes pour tenter de limiter la propagation du virus avec un verrouillage de 15 jours du pays qui doit être déclaré lundi. Mais malgré l’adoption de mesures similaires, il a fallu près de trois mois à la Chine pour limiter la propagation du coronavirus à travers le pays. En conséquence, il semble hautement improbable que l’Espagne puisse obtenir le même résultat en un peu plus de six semaines.

Probabilité de jeu: 10%

Open d’Italie, Italie, 10-17 mai 2020

Le pays européen le plus touché par le coronavirus est l’Italie avec 17 660 cas, 2 547 nouveaux cas, 1 266 décès et 250 nouveaux décès. En effet, un hôpital italien reçoit un nouveau patient souffrant de coronavirus toutes les 5 minutes, tandis qu’une infirmière du nord de l’Italie a déclaré que lutter contre l’épidémie était comme être au milieu d’une guerre mondiale. Il est sûrement presque impossible d’imaginer un tournoi de tennis se déroulant en moins de deux mois.

Probabilité de jeu: 0%

Open de Genève, Suisse, 17-23 mai 2020

La Suisse se classe au neuvième rang mondial en termes de nombre total de cas de coronavirus, juste derrière les États-Unis et la France. C’est déjà un nombre important pour un pays relativement petit et avec une propagation rapide de l’infection, il est très possible que le nombre de cas augmente de façon exponentielle dans les jours et les semaines à venir. Pourtant, avec la date de début du tournoi dans deux mois, cet événement a probablement les meilleures chances de se dérouler comme prévu. Avec une mise en garde: la France. Si la situation mondiale est si mauvaise que l’Open de Lyon est annulé, ce tournoi sera sûrement également annulé.

Probabilité de jeu: 25%

Ouvert Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon, France, 17-23 mai 2020

Le président français Emmanuel Macron a déclaré: «Nous ne sommes qu’au début de l’épidémie. Partout en Europe, elle s’accélère ». Nicolas Locker, virologue à l’Université de Surrey, a déclaré: “Il est juste de supposer que ce qui se passe en Italie va se reproduire en France, en Allemagne et au Royaume-Uni au cours des prochaines semaines”.

Ce tournoi pourrait bien être annulé pour la même raison que l’Open d’Italie; la crise continue de s’aggraver. Si le président français a raison dans son évaluation, sa nation aura besoin d’environ trois mois pour arrêter la progression du virus. Mais, au hasard, les responsables gouvernementaux et les experts se trompent, ce tournoi a de légères chances de se réaliser.

Probabilité de jeu: 25%

Roland Garros, France, 24 mai – 07 juin 2020

Il semble presque impensable de discuter de l’annulation d’un Grand Chelem. Mais plusieurs facteurs pourraient faire dérailler, ou du moins retarder, l’Open de France. Les autres grandes saisons sportives auront-elles repris fin mai? Les officiels en France peuvent-ils garantir la sécurité des joueurs, du personnel et des supporters? Et si les joueurs refusaient de s’envoler pour Paris? Ce sont les grandes questions entourant ce tournoi. Mais avec environ neuf semaines avant le début de ce tournoi, ainsi que l’ampleur de l’événement, si un tournoi sur terre battue est en mesure de se dérouler, ce sera sûrement celui-ci. Elle est néanmoins loin d’être certaine.

Probabilité de jeu: 51%

La saison perdue?

Sept tournois ATP ont officiellement été suspendus; sept autres risquent sérieusement de suivre cet exemple. En conséquence, le circuit ATP aura perdu 14 tournois cette saison. C’est 14 des 63 tournois, soit 22%. Mais bien que ce soit un coup sans précédent pour le monde du tennis, avec la WTA susceptible de faire face à la même situation, cela laisserait intacte 78% de la saison ATP. Il pourrait donc être trop tôt pour qualifier 2020 de saison perdue. En effet, même si l’ATP annule tous les tournois jusqu’à l’Open de France, si elle gèle également tous les points ATP avant le dimanche 22 mars (lorsque les points d’Indian Wells devraient baisser), et que le jeu reprend en juin, la saison serait toujours récupérable.

Espérons un rebond chanceux de la balle.

Photo principale:

Intégrer à partir de .