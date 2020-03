Coronavirus reporte les finales de la Fed Cup en Hongrie

En raison d’un coronavirus, l’ITF a décidé de reporter la première édition de la finale de la Fed Cup prévue pour la Laszlo Papp Sport Arena de Budapest du 14 au 19 avril. Des problèmes de santé ont également retardé huit matches de barrage de la Fed Cup qui devaient avoir lieu en Europe, au Mexique, au Japon et en Argentine.

Après un examen attentif et une consultation étroite entre le conseil d’administration de l’ITF, le comité d’organisation local et à la lumière de l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement hongrois concernant les événements en salle, l’ITF a dû réagir et reporter l’événement de l’équipe de tennis féminin le plus prestigieux qui rassemble 12 pays dans la bataille. pour le trophée.

Il y a quatre groupes avec trois équipes, les équipes les mieux classées après l’étape du tournoi à la ronde se déplaçant vers la phase de demi-finale. La France, l’Australie, les États-Unis et la République tchèque sont les premières têtes de série, huit autres pays tentant de gâcher leur parti et d’atteindre la phase d’élimination.

“Nous sommes incroyablement déçus de devoir prendre cette décision, mais nous ne risquerons pas la sécurité et le bien-être des joueurs, des capitaines, du personnel de l’événement ou des spectateurs. Cette décision n’a pas été prise à la légère; la menace posée par le COVID-19 est une grave et nous appelle à agir de manière responsable en tant que fédération et en tant qu’êtres humains.

Cette situation dépasse le sport. De nouvelles dates pour les finales et les matches de barrage seront annoncées en temps voulu et seront principalement guidées par la durée pendant laquelle le tennis dans son ensemble est affecté par COVID-19. Nous continuerons de collaborer avec nos collègues de tout le sport pour nous assurer que l’impact sur les joueurs, les tournois, les titulaires de droits et les fans soit aussi minime que possible.

Dans l’intervalle, le Groupe consultatif COVID-19 de l’ITF continuera de suivre la situation de près et les décisions ultérieures seront fondées sur les faits, les données officielles et les avis d’experts. ”