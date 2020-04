coronavirus: Roberto Bautista partage ses goûts de loisirs

Le jour de ses trente-deux ans, le joueur de tennis valencien Roberto Bautista Agut, actuellement numéro 12 du classement ATP et deuxième meilleure raquette de la scène nationale, propose à la demande de l’agence EFE un livre, un film, une série et un jeu vidéo pour faire face à l’isolement.

Livre: «L’art de ne pas aigrir la vie». Les clés du changement psychologique et de la transformation personnelle, par le psychologue barcelonais Rafael Santandreu. “C’est un livre d’entraide qui peut venir très, très bien, qui peut aider beaucoup, pour tout le monde dans les moments difficiles; comme le livre actuel. Je l’ai lu plusieurs fois.”

Film: ‘Gladiator’ de Ridley Scott. “Je l’aime à cause de l’histoire qu’elle raconte; celle d’un homme qui, malgré toutes les adversités, sait toujours se composer, qui se bat à mort avec une foi inébranlable. Il est très inspirant. J’ai eu beaucoup de difficultés dès l’âge de 18 ans années, mais je n’ai jamais jeté l’éponge et maintenant, grâce notamment au fait que j’avais une super équipe, je peux profiter du tennis. “

Série: «Vivre sans permission». “J’en ai vu beaucoup ces derniers temps. J’ai beaucoup aimé La Casa de Papel ou El embarcadero, mais si je dois en choisir un, mon préféré, le plus récent, est Live without permission, qui traite du trafic de drogue en Galice “

Jeu vidéo: “Aucun. Je n’ai pas eu de PlayStation depuis dix ans. Je suis resté sur la PlayStation 2 et Pro Evolution Soccer. Je me souviens avoir beaucoup joué en Master League. Et que les noms n’étaient pas les vrais, que, dans le jeu, Roberto Carlos, par exemple, était Roberto Larcos. Et je me souviens surtout d’Adriano, Ibrahimovic, Zanetti, Recoba, Verón ou Inter Milan de Stankovic, qui étaient spectaculaires. Ils étaient fous. Ces équipes étaient invincibles.

