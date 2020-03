coronavirus, tennis, Valncia Senior Masters Cup, Anabel Medina

L’organisateur de la Senior Masters Cup de Valence, Tennium, compte tenu de la situation exceptionnelle dérivée de l’alerte sanitaire sur COVID-19 (coronavirus), a décidé de reporter la tenue de la compétition prévue les 3 et 4 avril. , dans le Sporting Club de Tenis.

La L’organisation du tournoi Valencia Legends remue les mois de mai ou juin comme étape temporaire prévue pour le tournoi d’exhibition., car elle considère que la priorité est actuellement de préserver la santé et la sécurité des spectateurs et des joueurs, les droits des annonceurs et des sponsors et le bon développement de cet événement sportif.

Fabrice Santoro Il y a quelques jours, il a complété le tableau de cette deuxième édition du tournoi de Valence, sur une affiche qui comprend également Carlos Moyá, Tommy Robredo et Tomas Berdych. L’année dernière a eu lieu la première édition de cette Senior Masters Cup à Valence, qui a servi d’adieu au tennis professionnel de David Ferrer.

Au programme de cette deuxième édition, un jeu de Exposition de la joueuse de tennis Torrent Anabel Medina – directrice du tournoi – avec trois jeunes promesses féminines du tennis valencien.

Medina a souligné “l’engagement le plus profond avec les spectateurs et avec le tennis”. “Le caractère exceptionnel du moment nous oblige à prendre cette décision, qui est conforme aux recommandations des autorités et conforme aux mesures prises par d’autres salons sportifs.”

“C’est un report, pas une annulation, et dans les prochaines semaines nous pourrons détailler les nouvelles dates. J’en profite pour remercier les 4 joueurs de tennis qui allaient jouer en Senior Masters Cup pour leur engagement et leur volonté de participer à cette édition quand célébrer “, at-il ajouté.

L’organisation propose le numéro de téléphone 930 181 646 et l’adresse e-mail info@seniormasterscup.com pour informer les téléspectateurs. Les mêmes billets continueront d’être valables et si un acheteur demande un retour, celui-ci sera effectué en totalité.

