coronavirus, vente aux enchères caritative #LaMejorAsistencia: Rafa Nadal, Pau Gasol, San Emeterio

La La vente aux enchères caritative «The Best Assistance», promue par l’ACB et qui se tiendra jusqu’à ce samedi dans le but de lever des fonds pour lutter contre le coronavirus, continue de croître et compte déjà un total de 77 objets après avoir incorporé des contributions de Pau Gasol, Rafa Nadal, Rudy Fernández, Nikola Mirotic ou Fernando San Emeterio.

“Je rejoins #LaMejorAsistencia et je veux faire don des chaussures avec lesquelles j’ai joué l’Eurobasket 2017, avec lesquelles nous avons remporté une importante médaille de bronze. Il a encouragé à soumissionner pour ces chaussures et pour tout ce que mes collègues contribuent à cette campagne: ensemble, nous gagnerons la bataille contre ce virus “, Gasol a dit dans les déclarations fournies par l’ACB.

Pour sa part, Nadal a contribué le maillot avec lequel il a gagné Roland Garros 2019“Cela a beaucoup de sens pour moi, j’espère que vous l’appréciez et que la vente aux enchères est la plus élevée possible pour lever autant que possible afin d’aider toutes les personnes qui ont besoin de notre soutien”, a-t-il souhaité.

En outre, les fans pourront également trouver des t-shirts comme Rudy Fernández (Real Madrid) dans le NBA Mates Contest rendant hommage à Fernando Martín, Amaya Valdemoro (avec son serre-tête) dans l’or de l’Eurobasket 2013 et Laia Palau dans une autre médaille d’or, celle-ci en 2019, de Marcelinho Huertas (Iberostar Tenerife) en Ligue Barça 2013-14 ou Alberto Díaz (Unicaja) lors de la dernière finale de la Copa del Rey.

Pareillement, des souvenirs très spéciaux apparaissent également de Nacho Martín (Coosur Real Betis) – le maillot hommage étudiant en 2016 à Star Wars -, Carlos Suárez (Unicaja) – son maillot junior chez les étudiants -, Albert Oliver (Coosur Real Betis) – la première victoire de Herbalife Gran Canaria en Euroligue -, Ferran López (Montakit Fuenlabrada) – les débuts européens du club -, et Movistar Estudiantes – T-shirt #SientelosKolores de Okuda-.

Le kit de préparation à l’argent de Los Angeles 1984 a également une longue histoire, proposé par Juanma López Iturriaga, le maillot RAM Joventut des années 80 de Rafa Jofresa, avec lequel Raúl Pérez a atteint la finale de la ligue avec Caja San Fernando en 1996 ou 7 par Unicaja de Roger Esteller.

De leur côté, Edy Tavares (Real Madrid) et Jayson Granger (Baskonia) font don de leur baskets, tout comme Ferran Martínez. Facundo Campazzo (Real Madrid) a également voulu être avec son kit de matelot, Jarell Eddie (UCAM Murcia) avec son bandana caractéristique, et son partenaire Sadiel Rojas (UCAM Murcia) avec la médaille de bronze de la Ligue des Champions de Basketball. Une autre médaille vient également de Gran Canaria, l’argent de l’Eurocup en 2015, donné par Jota Villaluenga.

Dans le section boule, Fernando San Emeterio (Valencia Basket) apporte le 2 + 1 qui a donné le titre de champion en 2010 à Baskonia, tandis que Nikola Mirotic (Barça) offre un ballon unique, commémorant son meilleur score en NBA. De plus, Pedro Martínez a offert le ballon au champion de basket de Valence de la Ligue 2017 contre le Real Madrid. Et deux autres pièces de collection proviennent du journaliste Antoni Daimiel, avec un bal personnalisé de Pau Gasol lors de sa première visite à Memphis, accompagné d’un livre dédié, et de la chanteuse Nach, un bal Jordan en édition limitée.

En plus de Nach, le lieu de la musique, Mikel Izal a rejoint le ukulélé avec lequel il a composé plusieurs de ses meilleures chansons, Bnet avec la chemise personnalisée avec laquelle il a remporté la finale intercontinentale 2019, ZPU avec un lot de produits qu’il a utilisés dans ” Il y a de la vie »et même le capitaine de la Baskonie, Tornike Shengelia, qui a été rejoint par une batterie pleine de haute qualité.

Des autres sports Ils aident le footballeur Joaquín (Betis), dont le maillot signé orne une liste de grands athlètes de nombreuses disciplines: Ona Carbonell (nage synchronisée) -un maillot de bain et chapeau signés-, Chema Martínez (athlète) -le maillot avec lequel il a couru le marathon en Beijing 2008-, Paquito Navarro (nº1 World Padel Tour) -t-shirt avec lequel il a remporté le dernier tournoi-, Ander Mirambell (Skeleton) -un maillot et un livre-, Dani Mateo (athlète) -des chaussures avec lesquelles il a couru le marathon en le katategi mondial et Damián Quintero (Karateca nº1 mondial) et les ceintures de l’or européen 2019.

La vente aux enchères caritative se terminera samedi avec un programme en direct sur #Vamos de Movistar +. La chaîne se tournera vers #LaMejorAsistencia et se mettra en contact avec les différents protagonistes à partir de 17h00 pour clôturer l’enchère en direct à 20h45, date à laquelle elle proposera les résultats finaux de la campagne.

