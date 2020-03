Corretja parle de Roland Garros et des Jeux Olympiques

Ce sont des moments difficiles pour l’actualité du tennis. Il n’y a pas de tournois et ceux qui survivent encore au calendrier doivent constamment surveiller la propagation d’un virus qui a mis le monde en échec. Dans cette situation d’enfermement, de ne pas prendre le racket, cela ne fait jamais de mal que les référents et les personnes influentes convoquent la population, y compris les sportifs, pour assurer l’intérêt collectif, qui n’est autre que l’arrêt de la propagation de cette maladie. Donc, Alex Corretja il a parcouru les microphones de Radio Marca et a exhorté les gens à rester chez eux et à se conformer à la quarantaine. Vraiment, il n’y en a pas d’autre: “Je crois que les emplois sont évitables, vous devez rester à la maison. Je comprends que les athlètes devraient continuer à travailler mais je pense que dans ce cas, c’est évitable, même avec tout le respect que j’ai envers mes collègues. Cordialement, Je pense qu’ils devraient rester à la maison“

Les slogans d’Álex ont tout leur sens dans le monde, car en plus, le catalan suit son propre exemple. Corretja essaie de rendre la quarantaine plus agréable pour tout le monde à travers elle Compte Instagram, où chaque après-midi, il invite ses partisans à l’accompagner dans une routine d’exercices physiques qu’il diffuse à travers des spectacles. “Il faut avoir beaucoup de patience, c’est ce qu’il faut faire. A travers les réseaux sociaux j’essaye d’être connecté avec les gens et on fait une petite heure d’exercice via le direct d’Instagram”.

Bien sûr, il y avait aussi le temps de parler de tennis. Tout le monde parle du mouvement tracé par Roland Garros; pour beaucoup, une décision unilatérale qui viole la position de nombreux tournois. Pour d’autres, la seule bouée de sauvetage à assurer la viabilité d’un Grand Chelem, le soutien financier de nombreux joueurs de tennis. Álex ne s’est pas mouillé à son avis concernant la décision prise par le Majeur parisien, bien qu’il ait montré un peu de mécontentement concernant la nouvelle date du tournoi: “Nous verrons ce qui se passera avec la nouvelle date, je ne sais pas exactement ce qu’ils feront avec les points. Je pense qu’ils étaient conscients que ce n’était pas la meilleure date, mais ils ont préféré le faire plutôt que d’annuler le tournoi. ”

Enfin, le commentateur actuel de la télévision a également prononcé des mots sur l’un des événements les plus importants de l’année: Jeux olympiques. Avec le débat sur le fait qu’ils seront ou non assez chauds, l’opinion de Corretja est assez claire … et quelque peu pessimiste. “Je les vois comme presque impossibles, je ne sais pas comment les athlètes seront classés parmi des centaines de sports lorsqu’ils ne pourront pas terminer toutes les épreuves préliminaires ou les épreuves préparatoires.”

