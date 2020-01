Coupe ATP – Calendrier: coup d’envoi de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Dominic Thiem

Trois joueurs parmi les meilleurs de la liste ATP débuteront leurs campagnes de la Coupe ATP samedi soir à Brisbane, Sydney et Perth, dans les derniers matchs des premiers matchs du tournoi à la ronde lors de l’événement inaugural. La Coupe ATP a commencé vendredi et nous avons déjà vu des rencontres mémorables avant que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Dominic Thiem n’entrent sur le terrain dans quelques heures.

À Sydney, l’Autriche affronte la Croatie dans ce qui devrait être un match excitant s’ils montrent tous leur meilleur tennis. Lors du premier match, Marin Cilic tentera de laisser le terrible 2019 derrière lui et de rebondir du pire classement de fin d’année depuis 2007!

Marin affrontera Dennis Novak lors de son premier affrontement en Coupe ATP avant la rencontre plus intrigante entre le numéro un mondial. 4 Dominic Thiem et Borna Coric qui ont également eu du mal à trouver son meilleur tennis de la saison derrière nous. Thiem tentera de devenir champion du Grand Chelem en 2020 après une fantastique saison dernière qui l’a vu remporter la première couronne du Masters 1000 à Indian Wells et atteindre la deuxième finale consécutive de Roland Garros.

L’Autrichien se sent prêt à passer à l’étape suivante et à défier les rivaux les mieux classés sur la plus grande scène, en particulier après une mauvaise course en dehors de Paris en 2019. Thiem a remporté les trois derniers matchs contre Borna et devrait également être le favori ce soir, durable durs préparatifs intersaison à Miami et se sentir prêt à frapper le court.

À Perth, l’Espagne joue contre la Géorgie et devrait être la favorite pour lancer la campagne avec un départ gagnant. Roberto Bautista Agut devrait facilement battre Aleksandre Metreveli avant le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal entre en scène contre Nikoloz Basilashvili.

Le Géorgien a réussi à terminer dans le top 30 pour la deuxième année consécutive grâce à la défense du titre ATP 500 à Hambourg, mais n’a pas été en grande forme récemment, espérant changer cela contre le rival le plus féroce qui l’a évincé lors des trois rencontres précédentes. .

Nadal semble déterminé à poursuivre un autre titre par équipe pour l’Espagne après les finales de la Coupe Davis à Madrid en novembre où il a remporté huit victoires, prêt à jouer deux fois aujourd’hui sur le terrain après avoir prévu de jouer en double avec Pablo Carreno Busta.

Dans le groupe A à Brisbane, Novak Djokovic ouvre la saison contre Kevin Anderson suite au premier affrontement entre Dusan Lajovic et Lloyd Harris, face à l’Afrique du Sud pour la 11e fois et cherchant le neuvième triomphe. Après cette défaite déchirante contre la Russie lors de la finale de la Coupe Davis, Novak et le reste de l’équipe serbe devraient avoir un motif supplémentaire pour bien performer en Australie et défier d’autres équipes pour le titre, surtout s’ils se ressaisissent en double.