Coupe Davis 2020: Résultats des séries qualificatives

La Coupe Davis Il laisse des résultats lors de sa première journée de compétition en 2020. Parmi les plus grandes surprises, nous trouvons le cours du lien entre la Hongrie et la Belgique, où les numéros respectifs de chaque pays sont tombés vaincus: Bemelmans pourrait avec Balazs (5-7, 7-6 (4), 6-4), tandis que Fucsovics Il a fait de même avec Coppejans (6-2, 5-7, 6-4). Ainsi, l’égalité a le maximum d’égalité possible après deux matchs égaux. Il y a aussi des tables à Düsseldorf: Struff battre Ivashka (6-4, 6-4) et Gerasimov il est retourné à Kohlschreiber pour donner de l’espoir à son pays (4-6, 7-5, 7-6 (3)). En revanche, la République tchèque a fermé 2-0 en Slovaquie (Vesely et Rosol se sont imposées respectivement à Kovalik et Andrej Martin), la Croatie a confirmé son favoritisme à domicile contre l’Inde (victoires de Borna Gojo et Cilic), tandis que les nations sud-américaines endurer l’attraction en tant que visiteurs: Tabby et Pablo Cuevas ils ont égalé la série contre la Suède et l’Autriche respectivement (1-1 à la fin de la journée).

.