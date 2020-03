Coupe Davis par Rakuten Madrid Finals 2020

Photographie: Goyo Ybort

Une fois les 12 tours de qualification organisés pour la phase finale de la Coupe Davis par Rakuten Madrid, les 18 équipes nationales qui seront mesurées à l’automne sont déjà connues à l’intérieur et sur les rives de la Manzanares, au sud de la capitale espagnole.

L’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Colombie, la Croatie, l’Équateur, les États-Unis, la Hongrie, l’Italie, le Kazakhstan, la République tchèque et la Suède ont obtenu leur accès à la finale de Madrid 2020.

L’Équateur et la République tchèque l’ont atteint à domicile, dépassant respectivement le Japon (0-3) et la Slovaquie (1-3).

Les défaites de la Belgique en Hongrie (3-2) et de l’Argentine en Colombie (3-1) sont frappantes. Les Belges sont restés en dehors des quarts de finale de Madrid en novembre 2019, après avoir fait match nul avec l’Argentine, les États-Unis, la France et le Kazakhstan, deuxième meilleur du groupe; entrant parmi les huit meilleurs Argentine, qui, ensuite, a été mesurée à l’Espagne (2-1).

Lors des éliminatoires du premier week-end de mars, l’Australie a été imposée au Brésil, au Kazakhstan aux Pays-Bas, à la Suède au Chili, à l’Autriche à l’Uruguay et à la Croatie à l’Inde, tous 3-1; L’Italie et les États-Unis ont battu la Corée du Sud et l’Ouzbékistan 4-0 et l’Allemagne a battu la Biélorussie 4-1.

De plus, sans avoir à participer à cette manche, les quatre nations demi-finalistes de la dernière édition étaient déjà à Madrid 2020: la Grande-Bretagne, la Russie, le Canada (actuellement finaliste) et l’Espagne (champion); et les deux combinés qui ont reçu le joker, la France et la Serbie.

Ainsi, dans la 109e édition, qui aura lieu 75 ans après la naissance de la dénomination de la Coupe Davis en hommage à l’Américaine Dwight Filley Davis, qui l’a lancée en 1900; Douze pays champions s’affronteront pour le punch ou le saladier en argent: Allemagne, Australie, Croatie, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, République tchèque, Russie, Serbie, Suède et Espagne.

Jusqu’ici, l’Espagne du 21e siècle a disputé 8 finales, suivie de la France avec 6 (2 victoires), de l’Argentine avec 4 (1 victoire); et la République tchèque, la Russie et la Croatie sont avec 3 finales et 2 titres.

L’équipe espagnole est l’un des dominateurs du siècle actuel, avec six titres; L’Espagne est le sixième pays qui a le plus souvent atteint la finale (10) de la Coupe Davis à travers l’histoire, derrière les États-Unis, l’Australie, la Grande-Bretagne, la France (19) et la Suède (12).

Lors des 108 éditions précédentes, le trophée Davis caractéristique était destiné à 16 pays. De l’origine en 1900 à 1973, elle a été prise par les États-Unis, l’Australie (et l’Australasie, qui ont unifié l’Australie et la Nouvelle-Zélande), la Grande-Bretagne et la France. Puis la Suède, l’Italie, l’Afrique du Sud, la Tchécoslovaquie, l’Allemagne, l’Espagne, la Russie, la Croatie, la Serbie, la République tchèque, la Suisse et l’Argentine se sont joints.

Depuis 2000, l’Espagne a disputé 8 finales (6 victoires), suivie de la France avec 6 (2 récompenses), l’Argentine avec 4 (1 victoire), et avec 3 finales et 2 titres sont la République tchèque, la Russie et la Croatie. L’équipe espagnole Mapfre a joué, jusqu’à présent, 6 finales à domicile et a tous levé le saladier.

Le sort des 18 combinés qui affronteront la finale de Madrid, à la fin de novembre, sera tiré au sort par le tirage au sort qui aura lieu le jeudi 12 mars – dans l’après-midi – au siège de l’ITF à Londres; qui laissera les 6 groupes de 3 équipes pour la ligue avant les quarts de finale.

Logiquement, ils débuteront comme les premières têtes de série – pour chaque groupe – qui attirent l’Espagne et le Canada, pour leur statut de champion et de finaliste en vigueur; et après eux les quatre autres mieux classés: la France, la Croatie, les États-Unis et la Serbie.

Nations vainqueurs de la Coupe Davis

États-Unis, champion en 2007, finaliste en 2004 et avec 31 titres de plus au XXe siècle, Australie, champion en 2003 et finaliste en 2001 et 2000. Avec 21 titres de plus au XXe siècle et 6 de plus en Australasie, à l’origine. , champion en 2017 et 2001, finaliste en 2018, 2014, 2010 et 2002. Et 8 autres titres au XXe siècle. Grande-Bretagne, championne en 2015 et 4 fois plus au XXe siècle. Comme les îles britanniques, à l’origine, 5 titres de plus, la Suède, 7 victoires. Les derniers titres en 1998, 1997 et 1994.Espagne, championne en 2019, 2011, 2009, 2008, 2004 et 2000, et vice-championne en 2012, 2003, 1967 et 1965.L’Allemagne compte 3 victoires, la dernière en 1993. championne en 2018 et 2005 et vice-championne en 2016. République tchèque, championne en 2013 et 2012 et vice-championne en 2009. Russie, championne en 2006 et 2002 et vice-championne en 2007. Italie, avec seulement le titre en 1976, mais finaliste 6 fois, la dernier en 1998, Serbie, champion en 2010 et finaliste en 2013.

De plus, l’Argentine a été championne en 2016 et vice-championne en 2011, 2008 et 2006; Champion de Suisse en 2014, la Tchécoslovaquie l’était en 1980 et la République d’Afrique du Sud est devenue championne de la Coupe Davis en 1974, lorsque l’Inde a refusé de participer à la finale en raison de problèmes sociopolitiques dans le pays hôte de son rival.