Coupe Federacin: Anabel Medina: “Nous sommes prêts à battre le Japon”

Le cApitana de l’équipe espagnole de la Coupe de la Fédération, le Valencien Anabel Medina, a précisé qu’ils étaient “prêts” à mesurer avec le Japon depuis vendredi à La Manga dans le but d’atteindre la nouvelle phase finale, où ils ont confiance dans les options de Sara Sorribes devant Naomi Osaka.

“Les joueurs ont eu une très bonne semaine de travail, nous sommes donc prêts à affronter ce match nul ici à La Manga”, a-t-il déclaré dans des déclarations fournies par la Fédération, dans le ‘Captain’s Blog’.

La rencontre s’est jouée jeudi et le premier point sera joué par Sara contre Osaka, double championne du «Grand Chelem». “Sara a très bien travaillé tout au long de la semaine. Nous savions consciencieusement qu’Osaka allait évidemment jouer ce premier point et la vérité est qu’elle est prête à lui rendre les choses très difficiles “, a-t-elle déclaré.

De plus, le capitaine a évoqué le duel de Carla Suárez. “Misaki Doi est un joueur très expérimenté, mais Carla arrive en très bon état. Il a très bien préparé ce match nul et nous savons que nous allons jouer sur une surface qui nous aide et où nous sommes très à l’aise “, a-t-il déclaré.

.