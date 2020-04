Courrier dit que Roland Garros a reconnu son erreur

La nouvelle aurait suffisamment de poids et de douleur pour être mesurée uniquement à partir de l’événement et non par ses conséquences. Annuler Wimbledon C’est un énorme bâton pour le tennis et l’un des dommages collatéraux d’un virus qui fait de nombreuses vies et de nombreux mois à venir en 2020. Mais aussi, que Wimbledon a été le premier majeur à être suspendu, le troisième du calendrier l’a immédiatement fait Roland Garros sera indiqué. Au fil du temps, la décision de la major française se dirige vers un entonnoir de critique, de mauvaise image et peu de marge de manœuvre. Reconnaître l’erreur est la seule option laissée à l’Open de France pour réparer la prise de décision que la Fédération française de tennis a choisie.

Le dernier à se joindre à la critique a été l’Uruguayen Pablo Cuevas, qui s’est aligné sur la grande majorité des voix. “Je pense que la décision de Roland Garros a été un peu hâtive, sans demander à l’ATP ce que je sais. De plus, il semble qu’ils n’aient pas pris en compte le reste des tournois, le reste du calendrier, c’était quelque chose d’étrange. Encore plus dans ce moment de solidarité, où nous devrions être solidaires, c’était assez égoïste d’avancer et de fixer les dates sans se soucier des joueurs et du reste du calendrier. Tous les joueurs ont été un peu surpris. “

Et c’est que tout a de nouveau été mis en évidence avec la procédure de Wimbledon, en communiquant sa décision et en coordonnant toutes les informations et l’impact avec l’ATP, l’ITF et la WTA, qui ont annoncé une déclaration immédiatement après. De plus, Wimbledon est le seul Grand Chelem protégé par une assurance pandémie, tandis qu’à Roland Garros, ils ont admis des pertes de 230 millions si le tournoi n’avait pas eu lieu. Mais au milieu de la protestation, il semble qu’ils aient réalisé l’erreur. C’est ce que, au moins en interne, entre fédérations, le tournoi aurait reconnu. Ce qui compte récemment Jim Courier dans les pages du New York Times.

L’ancien numéro 1 mondial a reconnu connaître et être conscient de cette reconnaissance par la Fédération française pour avoir changé la date sans penser à personne d’autre. “Pour autant que je sache, Roland Garros a rapidement reconnu l’erreur de fixer des dates ou d’aviser qui que ce soit dans sa décision. Je pense qu’il y a eu beaucoup de discussions entre les pouvoirs existants depuis tout ce qui s’est passé.”

