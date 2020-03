Covid-19 déplace le premier Challenger espagnol du calendrier

Photographie: Open de tennis de Marbella (Goyo Ybort)

Le 1er mars, la Fédération royale espagnole de tennis a rendu publique la demande du Chamartín Tennis Club de Madrid pour le report de son tournoi Challenger, prévu du 23 au 29 mars 2020.

L’entité organisatrice a demandé le changement de date pour «l’évolution de la situation concernant la crise des coronavirus, qui a conduit les représentants de la C.T. Chamartín de prendre cette décision, afin de ne pas nuire aux joueurs qui prévoyaient de participer à l’événement susmentionné ».

L’ATP, assez sensible à l’incidence du coronavirus depuis janvier dernier, délocalisera le tournoi de Madrid dans la semaine du 12 au 19 octobre, passant du premier du circuit ATP Challenger en Espagne au dernier du calendrier.

L’expansion de Covid-19 a déjà déplacé, jusqu’à la fermeture de cette information, 8 tournois, empêchant la fin d’un de plus.

Après l’urgence de santé publique déclarée fin janvier, l’ATP a déjà annulé 4 tournois Challenger en Chine: Qujing, Zhuhai, Shenzhen et Zhangjiagang, tous en mars; puis celles de Taipei (calendado fin mars) et de Nanchang, Changsha et Anning, en avril.

Logiquement, plusieurs événements WTA et ITF en Chine ont également été supprimés du calendrier.

De plus, la finale du Trophée Perrel-Faip, le quinzième ATP Challenger de Bergame, a été suspendue le 23 février.

Le célèbre tournoi italien sur Greenset est resté sans champion et l’organisation a rendu public qu’il s’agissait du premier cas d’un tournoi international interrompu par une urgence sanitaire -par le décret d’urgence en Lombardie-; C’est pourquoi le Français Enzo Couacaud et l’Ukrainien Illya Marchenko ont accepté les points (48) et les prix en argent destinés au finaliste.

Avec le report du tournoi de Madrid, l’ATP Challenger Tour rentrera en Espagne via Marbella (Málaga), avec le Marbella Tennis Open du Puente Romano Tennis Club de 46600 euros, prévu entre le 30 mars et le 5 avril.

La troisième édition du tournoi de Marbella sera à nouveau le premier événement de terre battue d’Europe et le cinquième du calendrier mondial (35e Challenger de l’année), après ceux de l’Uruguay, du Brésil, de l’Équateur et du Mexique; étant l’un des deux Challenger sur le sol européen de sa semaine, l’autre est à Saint-Brieuc (France), qui se joue en surface dure et en salle.

Marbella sera suivie par la compétition du Club de Centenaire de Murcie en 1919, du 6 au 12 avril, qui alterne cette semaine sa semaine avec Villena (Alicante). Septième épreuve mondiale sur terre battue et deuxième sur le vieux continent, bien que dans la même semaine que l’Italienne Barletta, également 46 600 euros.

Et après l’Open de Murcie, l’ATP Challenger Tour s’arrêtera pour la troisième fois à la JC Ferrero Equelite Academy afin que, du 13 au 19 avril, l’ATP Challenger Ferrero Open ait lieu; onzième événement mondial sur terre et quatrième en Europe, également de 46 600 euros.

Aux trois rendez-vous de printemps enchaînés s’ajouteront, déjà en été, l’Open Castille et Léon Villa d’El Espinar, qui sera la trente-cinquième édition du 27 juillet au 2 août; le troisième Rafa Nadal Open, à la Rafa Nadal Academy de Manacor, du 31 août au 6 septembre; et la 58e Coupe de Séville organisée par le Real Betis de Sevilla Tennis Club du 7 au 13 septembre.

Dès l’automne, le calendrier s’achèvera avec le troisième ATP Challenger de l’Académie Sánchez-Casal à El Prat de Llobregat (Barcelone), du 5 au 11 octobre; culminant avec le report de C.T. Chamartín à Madrid, du 12 au 18 du même mois.

Le pari de la Fédération Royale Espagnole de Tennis a donc franchi une nouvelle étape en formant pour 2020 un calendrier de 8 épreuves au sein de l’ATP Challenger Tour.

Déjà en 2019, le succès des 7 tournois programmés – tous avec télévision en direct – s’est traduit par le fait que l’Espagne a été classée quatrième pays d’Europe – après l’Italie, la France et l’Allemagne – avec plus d’événements dans le circuit ATP Challenger.

Et les résultats des athlètes à domicile ont été traduits en cinq titres individuels (deux par Pablo Andújar, Roberto Carballés, Nicola Kuhn et Alejandro Davidovich), quatre champions de double (David Marrero, Gerard Granollers et Pedro Martínez P. et David Vega), six finalistes et un total de 25 demi-finalistes (sur 42 possibles).

Au cours des deux premiers mois de la campagne 2020, le seul Espagnol qui a savouré les miels du triomphe sur le Challenger Tour a été l’ilicitano Mario Vilella, en double aux côtés de l’Italien Andrea Pellegrino, dans la compétition de Nouméa en Nouvelle-Calédonie.