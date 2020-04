COVID-19: Wimbledon gagne 114 millions d’euros avec le coronavirus

Aucune suspension ni report n’a été soulevé, Wimbledon annoncé directement son annulation. L’édition 2020 ne se tiendra pas, en supposant la perte des près de 300 millions d’euros qu’elle facture entre les billets, les droits de télévision, les sponsors et la publicité. Cependant, il est beaucoup plus protégé que le reste Grand Chelem -Roland Garros, US Open et Open d’Australie-.

Et c’est qu’après l’épidémie d’un autre coronavirus, le SRAS / SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) 2003, rapports The Times que du All England Club Il a été décidé de payer 1,6 million d’assurances pandémie chaque année. Quelque chose qui a fini par être très rentable pour l’organisation malgré l’exagération qui pourrait sembler à l’époque car elle a reçu 114 millions d’euros après l’annulation de l’épidémie de COVID-19.

Il s’agit de la onzième annulation de Wimbledon depuis sa première édition en 1877, et la première qui se produit pour une cause différente ou dérivée d’une situation de guerre.

