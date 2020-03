COVID19: Tout le England Club se prépare à annuler Wimbledon car ils hésitent à jouer à huis clos

Wimbledon 2020 ne se déroulera pas à huis clos en raison du coronavirus, car le All England Club aurait clairement indiqué qu’il préférait annuler le tournoi plutôt que de jouer sans fans.

Les Indian Wells Masters et Fed Cup Finals sont devenus les premiers tournois de tennis à être annulés en raison de COVID19 et les tournois ATP et WTA devraient confirmer dans les prochaines 24 heures que les deux tournois seront suspendus.

Miami Open “définitivement fermé” tandis que les tournois ATP et WTA seront suspendus en raison d’un coronavirus – rapport

Les Tours devraient prendre une pause de six semaines et, avec Wimbledon commençant seulement le 29 juin, il n’est pas en danger à ce stade d’être affecté par la suspension.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement britannique a également insisté sur le fait qu’il n’y avait “aucune raison” de reporter tous les événements sportifs ou de jouer sans supporters.

Sportsmail affirme que si tout allait bien, le All England Club annulera Wimbledon car “il y a une réticence extrême dans SW19 à envisager de tenir son événement emblématique sans spectateurs”.

Le rapport ajoute que «Wimbledon a mis en place des polices d’assurance qui lui permettraient de rembourser à l’avance ceux qui ont acheté des billets».

