Craig Tiley: “Je pense qu’il est difficile pour nous de revoir le tennis cette année”

Le directeur de Tennis Australia et directeur du premier Grand Chelem de l’année, Craig tiley, a fait quelques déclarations qui révèlent une opinion qui prend de plus en plus de force: que nous n’aurons plus de tennis dans le reste de 2020. Le directeur de la Open d’Australie Il a parlé à The Age: “Le tennis est basé sur les voyages au niveau mondial, et je pense que c’est ce qui prendra le plus de temps pour revenir. Les sports qui se concentrent au niveau local ou domestique ont plus de facilité que ceux qui ont un approche globale. ” En outre, Tiley a rejeté toute option de reporter l’Open d’Australie de 2021, bien qu’il ait assuré “qu’il faut se mettre dans le pire pour espérer le meilleur”.

