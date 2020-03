Craig Tiley: “Surpris de la décision prise par Roland Garros”

La pandémie de coronavirus qui continue de sévir en Espagne et dans le monde entier continue d’être le sujet le plus commenté dans tous les domaines de la vie, et évidemment aussi dans le tennis. Cette maladie a entraîné l’arrêt de ce sport et de nombreux tournois ont cherché d’autres moyens pour que leur compétition ne soit pas annulée. Un exemple en est Roland Garros, un tournoi qui se jouera finalement fin septembre et coïncidera avec d’autres tournois comme la Laver Cup, l’un des plus touchés par cette décision. Le directeur de l’Open d’Australie, Craig tiley, a été le dernier à parler de cette décision, déclarant que lorsque tout redeviendra normal, les tournois se réuniront pour prendre la meilleure décision pour le tennis.

La décision prise par Roland Garros sans compter le reste des tournois: “Ce qui s’est passé a été très surprenant, car rien de tel ne s’est jamais produit auparavant. Je n’appartiens pas à la Fédération française de tennis, je ne peux donc pas commenter la décision qu’ils ont prise pour le bien-être de leur tournoi. Malgré pas d’accord avec les formes, je pense que nous arriverons tous à un accord et tout ira bien. Malgré les dates qui coïncident, la Laver Cup continue avec ses plans de jouer. Il n’y a eu aucune communication des deux tournois et je pense que tôt ou tard ils devraient s’asseoir et parler de ce qui s’est passé, pour le plaisir du tennis, car ce sont deux tournois qui attirent de nombreux spectateurs “, a déclaré The First Serve sur le podcast.

La situation de la pandémie de coronavirus qui affecte actuellement le monde du tennis: “Nous vivons un véritable cauchemar. En ces temps difficiles en raison de la pandémie de coronavirus, je pense que nous devrions tous nous aider et nous soutenir mutuellement. Nous sommes convaincus que ces types de divergences seront résolus à l’avenir lorsque tout redeviendra normal. Je pense que que le calendrier changera à nouveau en raison de la décision prise par Roland Garros “.

Les tournois du Grand Chelem sont les tournois auxquels le plus de spectateurs participent: “Pour le bien de ce sport, nous devons nous rassembler et prendre des décisions. Tout le monde devrait abandonner quelque chose. Actuellement, nous ne nous sommes pas encore concentrés sur le calendrier serré, nous ne pensons qu’à nos 4000 entraîneurs et à tout le personnel qui gagne le la vie avec ce sport et que pour le moment il n’a pas de revenus du fait que l’activité de tennis est arrêtée pour le moment.Les tournois du Grand Chelem sont parmi les événements sportifs les plus regardés au monde et entre tous parviendront à un accord pour les dates. pour le moment, il est primordial de surmonter cette pandémie qui affecte tant le monde. “

