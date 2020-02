Cristian Garin bagels Diego Schwartzman pour la troisième couronne ATP

Le Chilien Cristian Garin avait besoin d’un joker pour participer à l’événement ATP 250 à Cordoue après ne pas avoir signé à temps, prenant la meilleure décision alors qu’il remportait le troisième titre ATP. Le joueur de 23 ans a vaincu la tête de série et favori à domicile Diego Schwartzman 2-6, 6-4, 6-0 en deux heures et quatre minutes, jouant de mieux en mieux au fur et à mesure que le match progressait et terminant avec un bagel pour soulever le trophée. dans le style.

C’était leur quatrième rencontre et la deuxième victoire pour le Chilien qui est devenu le neuvième joueur né en 1995 ou plus tard avec trois titres ATP, et aussi le neuvième avec autant de couronnes sur le Tour depuis début 2018.

Garin a gagné cinq points de plus que Schwartzman malgré ce set final unilatéral, offrant de meilleurs pourcentages au premier service tandis que Diego avait le dessus sur le deuxième, avec 23 chances de pause à gagner. Cristian a repoussé neuf des 13 points de rupture, limitant les dégâts lors de ses matchs et saisissant six occasions au retour pour franchir la ligne d’arrivée en premier, éliminant dix des douze derniers matchs.

Diego a sauvé une chance de pause dans le deuxième match et a éclaté dans le suivant lorsque Cristian a frappé une double faute, le Chilien tirant la pause dans le prochain match pour égaliser le score à 2-2. L’Argentin était la figure dominante à partir de ce moment-là, assurant une autre pause dans le cinquième match lorsque Garin a pulvérisé une erreur de revers et en a délivré un autre à 4-2 après une double faute coûteuse.

Schwartzman a conclu le premier match avec un vainqueur de service dans le prochain match, se déplaçant 6-2 devant et créant trois chances de pause dans le troisième match du deuxième set qui auraient pu le rapprocher de la ligne d’arrivée. Dans l’un des moments charnières de toute la rencontre, Garin les a tous repoussés et a soudainement trouvé l’énergie pour se battre plus fort, gagnant une pause dans le sixième match lorsque Diego a marqué un revers et confirmé l’avantage après avoir effacé deux points de rupture dans le jeu qui a suivi. .

Schwartzman était toujours en vie, cependant, revenant à l’amour dans le match neuf pour réduire le déficit mais subissant une autre pause dans le match suivant grâce à un revers lâche pour remettre le set au Chilien qui avait tout l’élan maintenant.

Perdant un point de rupture dans le premier match du décideur, Schwartzman a complètement perdu le terrain, se cassant au deuxième match alors que Garin n’a jamais regardé en arrière, forçant une autre erreur de l’Argentine à ouvrir un écart de 4-0. De retour à 5-0, Cristian a scellé l’accord avec un gagnant de retour, célébrant le troisième titre ATP et le bon départ de son swing d’argile bien-aimé.