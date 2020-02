Cristian Garin dévoilera lundi son top 30

Le joueur de tennis chilien Cristian Garin C’est doux Avec le triomphe réalisé cette aube passée dans l’ATP 250 de Cordoue sera pour la première fois dans le top 30 mondial. Loin de là, Garin a plus d’objectifs en tête et tout arrive à s’améliorer dans son jeu: “La réalité est que j’aime me voir gravir des positions dans le classement, mais je ne peux pas me contenter d’être dans le top 30. J’ai 23 ans, je joue le meilleur le tennis de ma vie mais j’en veux encore beaucoup plus. Je sens que je peux le faire “, a déclaré le joueur chilien dans des déclarations recueillies sur le site officiel de l’ATP.

.