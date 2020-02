Cristian Garin, Federico Coria, Pedro Martinez et Attila Balazs atteignent leurs quartiers

Une tête de série, deux éliminatoires et un perdant chanceux se qualifieront pour le quart de finale de l’ATP 500 à Rio de Janeiro, restant en lice pour le titre et des points massifs. Attila Balazs en est à son premier quart de finale ATP depuis Umag l’année dernière alors qu’il était finaliste surprise, battant Thiago Monteiro 1-6, 6-1, 6-4 en une heure et 51 minutes.

Le Brésilien a servi à 70% et a tiré 12 as, mais ce n’était pas suffisant pour le mener à bien, même s’il a fait un début parfait de la rencontre. Balazs a obtenu cinq pauses et en a subi quatre dans ses matchs, l’emportant avec une pause tardive dans le décideur pour passer dans les huit derniers pour la première fois au-dessus du niveau ATP 250.

Thiago a pris d’assaut son rival dans le premier set, assurant trois pauses consécutives pour un 6-1 et perdant encore plus de vitesse dans le set numéro deux lorsque le Hongrois a eu le dessus pour marquer trois pauses consécutives et répéter le résultat de l’ouvreur.

Tirant de l’arrière 5-2 dans le set final, Monteiro a retiré la pause et est resté en contact avant qu’Attila ne saisisse la pause décisive à 5-4 pour franchir la ligne d’arrivée. Un qualifié Pedro Martinez a bien joué à Cordoue et à Buenos Aires, maintenant le rythme à Rio de Janeiro pour avancer dans le premier quart de finale ATP grâce à une solide victoire de 6-1, 6-4 contre Pablo Andujar en une heure et 26 minutes.

Le jeune a perdu 17 points en neuf matchs de service, repoussant les trois chances de pause et volant le service de l’adversaire trois fois pour contrôler le tableau de bord et naviguer dans les huit derniers. Martinez a saisi une pause dans le quatrième match quand Andujar a pulvérisé une erreur de coup droit, en délivrant une autre à 4-1 grâce à un smash faible du joueur plus expérimenté et repoussant deux chances de pause dans le prochain match avec les vainqueurs de service pour saisir l’ouvreur 6- 1.

Pedro a décroché un revers parfait sur le vainqueur de la ligne dans le troisième match du deuxième set pour forger l’avantage qu’il a gardé jusqu’à la fin, renvoyant un vainqueur de service dans le dixième match pour sceller l’affaire et livrer la cinquième victoire ATP au cours des deux dernières semaines.

Un autre qualifié Federico Coria est venu à Rio de Janeiro avec une victoire ATP à son actif, marquant deux lors de cet événement pour le premier quart de finale ATP après une victoire de 6-4, 4-6, 6-4 sur le joueur de 16 ans. Carlos Alcaraz. La rencontre a duré deux heures et 17 minutes et il n’y avait pas grand-chose pour les séparer, les deux prenant 96 points.

Coria a repoussé dix des 14 chances de pause, obtenant cinq pauses pour l’emporter contre le plus jeune joueur du tableau qui est devenu le premier joueur né en 2003 avec une victoire ATP cette semaine. L’Argentin a sauvé les cinq chances de pause dans le premier match, gagnant une pause à 4-4 suite à une double faute coûteuse de l’Espagnol et effaçant une chance de pause dans le prochain match avec un vainqueur de service avant d’en frapper une autre pour un 6-4.

Alcaraz a pris une avance de 5-0 dans le deuxième set avec une double pause, se cassant deux fois tout en servant pour le set à 5-1 et 5-3 pour garder le rival en lice. L’effort de Coria a été en vain, cependant, subissant une autre pause dans le dixième match pour remettre le set au jeune qui avait l’élan de son côté devant le décideur.

Là, ils ont échangé des pauses précoces et c’est Federico qui en a remporté un autre à 2-2 et a dépassé le sommet avec une belle prise au match dix qui l’a propulsé à travers. Sautant Buenos Aires, le champion de Cordoue Cristian Garin est de retour à Rio de Janeiro, évincant Federico Delbonis 6-4, 6-3 en une heure et 36 minutes après une performance solide.

Le Chilien a perdu 13 points en neuf matchs de service, sans aucun point de rupture et en augmentant la pression de l’autre côté du filet pour voler le service de l’adversaire trois fois sur sept occasions, après une double faute de l’Argentin lors du neuvième match de la deuxième set pour rester sur le parcours du titre.