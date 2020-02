Cristian Garin l’emporte sur Gianluca Mager pour remporter le quatrième trophée ATP

Cristian Garin, 23 ans, fera ses débuts dans le top 20 lundi après avoir remporté le quatrième titre ATP en moins d’un an, battant un qualifié Gianluca Mager 7-6, 7-5 pour terminer une semaine parfaite et continuer là où il laissé à Cordoue il y a quelques semaines.

Mager est venu à Rio de Janeiro avec deux victoires ATP à son actif, se qualifiant pour le tableau principal et battant le numéro un mondial. 4 Dominic Thiem en route vers sa première finale ATP et la place dans le top 80, battant Attila Balazs en trois sets serrés en demi-finale avec retard de pluie avant de tomber sur le dernier obstacle.

Garin a dû terminer les fonctions de demi-finale contre Borna Coric avant d’embrasser un autre affrontement féroce pour la couronne, prenant cinq points de plus que Mager et repoussant quatre des six chances de pause. D’autre part, Gianluca a perdu 19 points sur 27 derrière le deuxième service, perdant le service trois fois sur dix occasions données à Garin qui a prévalu dans les phases finales des deux sets pour sceller l’affaire en sets consécutifs et éviter un décideur.

Cristian a pris une pause dans le premier match avec un revers en bas de la ligne, gagnant une pause dans le sixième match lorsque Mager a décroché un vainqueur de la volée pour garder l’italien du côté positif du tableau de bord, face à deux autres chances de pause à 3-4 .

Le Chilien a repoussé les deux et a remporté le bris d’égalité 7-3 avec un as. Gianluca a trouvé le rythme au retour dans le troisième jeu du deuxième set pour gagner une pause à l’amour, repoussant trois chances de pause au sixième match avec quelques coups courageux pour rester en tête, clôturant le huitième match avec un gagnant de service et servant pour l’ensemble à 5-4.

Les nerfs ont commencé à apparaître et Garin a reculé à 15 suite à une erreur de coup droit d’un qualificatif, le joueur le mieux classé ouvrant un écart de 6-5 après un as dans le jeu 11. L’élan était de son côté maintenant et il l’a utilisé gentiment, brisant Mager à 15 pour lancer quatre matchs consécutifs et 16 des 20 points qui l’ont propulsé au-dessus, célébrant le premier titre ATP 500 pour le Chili depuis Kitzbühel 2004 lorsque Nicolas Massu est allé jusqu’au bout.