Cristian Garín: “Les temps ont été très durs”

La forme physique au tennis n’est pas tout. Il existe de nombreux romantiques du tennis qui s’accrochent à cette déclaration, niant ainsi l’apparence de pouvoir dans la grande majorité des joueurs. La figure du Chilien Cristian Garín montre qu’il y a toujours de la place pour la griffe, la bonne attitude et les coups de poignet du talent inné. C’est ainsi que Garín joue bien, un homme qui s’efforce de s’améliorer chaque jour pour surmonter les obstacles dans sa carrière de tennis. Après avoir remporté les tournois ATP 250 et ATP 500, son prochain objectif est d’entrer dans le top 10. Va-t-il réussir?

Ce sont des jours très difficiles pour de nombreux joueurs de tennis en raison de l’enfermement, mais au Chili, la situation semble changer: Ce fut une période très difficile enfermée à la maison avec mes parents. Mais nous avons déjà vu la lumière au bout du tunnel. Lundi, la quarantaine a été levée dans la région où j’habite après presque vingt jours enfermés. La première chose que j’ai faite est de prendre le vélo et d’aller dans de nombreux endroits magnifiques de Santiago du Chili. J’ai aussi joué un peu au tennis pendant une heure, ce que je n’ai pas fait depuis un mois à cause de la blessure et de la pause tennis “, a-t-il déclaré dans une lettre au site officiel de l’ATP.

Malgré avoir soulevé certaines règles en état d’alarme au Chili, Cristian Garín fait très attention à ne pas être infecté: “Les quelques fois où je suis sorti de la maison, je l’ai fait avec beaucoup de soin et en prenant les mesures nécessaires pour ne pas être infecté. Si je prends soin de moi, je prends également soin de mes proches. Nous sommes dans une situation quelque peu nouvelle qui s’est rarement produite dans l’histoire et c’est pourquoi il y a beaucoup de précautions à prendre. “

Mardi a marqué une année de son titre dans le tournoi de Houston, ce qui a marqué un tournant dans sa carrière: “Gagner à Houston m’a donné beaucoup de confiance. Ce fut l’un des moments les plus spéciaux de ma carrière. Les deux autres Ce pourrait être les quarts de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy et le titre remporté à Rio de Janeiro il y a quelques mois. Cette saison, mon niveau était très bon, se classant parmi les meilleurs et totalisant près de 900 points en deux mois. “

L’objectif d’atteindre le top 10 semble de plus en plus proche et c’est que le bon début d’année a fait que ce rêve aurait pu se réaliser: “Le top 10 n’est pas seulement un objectif, c’est un rêve. En ce moment je suis très proche et J’espère que je pourrai y arriver bientôt. C’est dommage que cette situation se produise, car tout ce que je veux en ce moment, c’est de jouer à nouveau au tennis et de pouvoir affronter les meilleurs joueurs de tous les tournois. “

.