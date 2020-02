Cristian Garín: “Mon médecin m’a dit de ne pas jouer aujourd’hui, mais je l’ai ignoré et j’ai joué”

Le joueur de tennis chilien Cristian Garín Il n’a pas eu sa journée à l’ATP 250 à Santiago, au Chili, lorsqu’il s’est retiré de son match en quart de finale en raison d’un malaise physique dans le dos. Après le match, le joueur chilien a traversé une zone mixte pour analyser ses sentiments: “Je traînais déjà ces malaises ces derniers jours. Jeudi, j’ai terminé très tard mon match contre Davidovich et ce matin je suis allé me ​​faire examiner et ils m’ont dit que J’ai eu une inflammation dans le bas du dos. Mon médecin m’a dit de prendre ma retraite et de me reposer, mais je l’ai ignoré et je voulais jouer. Quand j’ai vu que je pouvais à peine pouvoir courir mon tennis pendant le match, j’ai décidé de prendre ma retraite “, a déclaré Garin. Vous doutez de votre participation aux éliminatoires de la Coupe Davis contre la Suède: “Sur le fait d’aller en Suède, je n’ai toujours pas décidé. En ce moment, j’ai une blessure que je dois prendre en compte. Le médecin m’a dit d’arrêter une semaine, mais je déciderai si Je jouerai ou non dans les prochaines heures “, a déclaré l’actuel numéro 18 mondial.

