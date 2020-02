Il y a un peu moins d’un an Cristian Garín Il a décidé de passer à la vitesse supérieure et, depuis, il n’a plus ralenti. Le Chilien a été couronné ce dimanche au Rio ATP 500 battre Gianluca Mager (7-6, 7-5), élevant ainsi le titre le plus important de sa carrière. Le Chilien a déjà quatre trophées dans sa carrière, deux d’affilée et tout cela avant de s’envoler pour Santiago, où il sera le favori. La meilleure façon de célébrer votre entrée officielle dans le top20 du classement.

