Cristian Garín pourrait submerger les meilleures graines du Miami Masters 1000!

Cristian Garín, la 26e tête de série chilienne de 23 ans, avait été confirmée dans le tableau principal du Miami Masters 1000, qui devait avoir lieu entre le 23 mars et le 5 avril. Tard mercredi (12 février), le Chilien inflexible avec un record de victoires en carrière de 25% ou une victoire en quatre matches contre les dix premiers, avait reçu la nouvelle de son entrée au Miami Masters 1000, où il était attendu. pour faire bouger les cieux et la terre contre certaines des meilleures graines comme la serbe serbe Novak Djokovic, la canonnade espagnole Rafa Nadal, la légende suisse Roger Federer aux côtés d’autres flairs charismatiques tels que Thiem et Diego.

Par ailleurs, les informations du mercredi (12 février) ont été diffusées par l’organisation des Miami Masters 1000 via leurs réseaux sociaux, tandis que la liste officielle des participants au tournoi américain avait également été dévoilée le même jour.

Bien que, pendant le tournoi américain, la merveille chilienne qui a grandi sous le soleil de Santiago et remporté l’Open de France Junior 2014 en battant la 7e tête de série allemande Alexander Zverev, ne soit peut-être pas un concurrent de haut niveau, mais pourrait envoyer des graines de choix dans les cordes compte tenu de sa carrière records contre les meilleures graines.

Pendant ce temps, en février, Garine se revitalisera avant de rejoindre l’ATP 500 à Rio de Janeiro qui suivrait l’ATP 250 à Santiago aux côtés de la série Coupe Davis contre la Suède.