Cristian Garin rêve de jouer contre Roger Federer

Le joueur de tennis chilien Cristian Garin Il a été l’un des joueurs de tennis les plus performants de cette année 2020, obtenant les titres à Cordoue et à Rio de Janeiro et précisant que cela aurait pu être sa saison, mais une blessure à Santiago du Chili et la pause de tennis due au coronavirus ont interrompu, a déclaré progression. Garin dans une interview avec ESPN a vivement critiqué le nouveau format de la Coupe Davis et a avoué quels étaient ses objectifs à court et à long terme.

Forte critique du nouveau format de la Coupe Davis: “Je pense que ce nouveau format a fait disparaître l’essence de la Coupe Davis. Je n’ai pas aimé la dernière édition et je pense que nous devons faire quelque chose. Au niveau du stade et des installations, c’était spectaculaire, mais nous avons vu des séries qui se joueront avec 10 000 dans les tribunes, et dans beaucoup d’entre eux, il n’y avait même pas 1 500 personnes. Vous n’avez pas ressenti la même chaleur que dans le format précédent. “

Comme il est physiquement en ce moment après la blessure qu’il a subie au Santiago ATP 250: “Heureusement, en ce moment, je me sens très bien. Si je pouvais jouer au tennis demain, je serais à 100%, mais après et comme les choses se passent en ce moment, je vois très difficile qu’il puisse y avoir du tennis dans un court laps de temps “Garin a dit en connaissance de cause qu’au moins jusqu’au 13 juillet, nous n’aurons pas de compétitions officielles.

Qui est le meilleur joueur de tennis du circuit pour Cristian Garin?: “Novak Djokovic est le joueur de tennis le plus complet qui soit et avec qui je m’identifie le plus en jouant. Nadal est un pur physicien et frappe la balle avec beaucoup de force qui vous oblige à faire de votre mieux pour pouvoir lutter contre lui.” “Mais mon préféré est toujours Roger Federer. J’adorerais pouvoir jouer avec lui un jour. Chaque fois que je le vois jouer, il me surprend et, malgré son âge, il aime toujours le tennis comme il le faisait au début.

Objectifs fixés à court et à long terme: “Comme tout joueur de tennis qui se consacre à ce sport, être parmi les dix premiers est l’un des objectifs que l’on a. Ce serait très excitant de pouvoir y arriver un jour, même si c’est une tâche assez compliquée. Si je devais décider d’un tournoi à gagner, je choisirais Roland Garros: Je pense que c’est le Grand Chelem qui convient le mieux à mon style de jeu, car c’est sur terre battue que je peux déployer le meilleur niveau “, a conclu le joueur chilien.

