Cristian Garín salue le travail de Massú

Cristian Garín Il a atteint la surface où il est le mieux développé. Comme lui, d’autres grands spécialistes de l’argile viennent à la partie de la saison où ils aiment le plus et où leur jeu se démarque, où plus d’options doivent augmenter les titres. Le Chilien a apprécié le début de la tournée en terre battue et a également eu des mots pour le grand et fantastique travail de son compatriote Nicolas Massú avec l’Autrichien Dominic Thiem.

“Je voulais vraiment commencer cette tournée”, a déclaré Garin à ESPN. “Je pense que l’argile est ma surface préférée, je n’ai pas joué sur le terrain depuis près de six mois, donc très heureux. Terminer la tournée à Santiago le rend spécial et je suis heureux d’avoir un autre ATP à la maison. Les premiers tournois seront difficiles en termes de l’adaptation mais j’espère y faire face de la meilleure façon. “

“LES PREMIERS TOURNOIS SERONT DIFFICILES D’ADAPTATION”

Garin reconnaît avoir des objectifs, mais il n’est pas obsédé. “La vérité est que j’aime vraiment regarder match par match, évidemment j’ai des objectifs en tête que je veux atteindre mais cela ne me tue pas. Au tennis, tout peut arriver, chaque semaine il y a beaucoup en jeu, et la seule chose qui me préoccupe c’est être préparé, être professionnel et que mon moment viendra seul, ce n’est pas facile de s’adapter et je suis bien préparé pour débuter. “

Enfin, l’un des grands talents actuels du pays a parlé de Massú, idole nationale et actuel entraîneur de Thiem. “Nico fait un travail formidable avec Dominic, je pense qu’il mérite tout. J’ai pu partager des moments avec eux à Miami, il y met beaucoup de dévouement, j’aurais aimé qu’ils remportent la finale, tout le Chili était au courant d’eux, et c’était dommage. Mais ils ont fait un tournoi formidable et font un travail formidable ensemble. “

.