Cristian Garin, Thiago Seyboth Wild et Albert Ramos-Vinolas atteignent QF

Un Chilien en forme Cristian Garin a remporté le dixième match consécutif lors de ses débuts devant les supporters locaux à Santiago, battant Alejandro Davidovich Fokina 6-2, 0-6, 7-6 en deux heures. Cordoba et le champion de Rio de Janeiro ont dû creuser profondément dans le décideur pour renverser le jeune Espagnol, perdant un avantage de 5-3 et 6-5 avant de se hisser au sommet du bris d’égalité pour atteindre les quarts.

Grâce à ce deuxième set dominant, Davidovich Fokina a gagné deux points de plus que Garin, réalisant six pauses sur 13 occasions, frappant 11 doubles fautes et subissant six pauses sur sept occasions offertes à Cristian pour terminer du côté des perdants.

Le Chilien a débuté l’action avec trois pauses consécutives, contrôlant le rythme et ramenant l’ouvreur à la maison avec une prise en amour après un as lors du huitième match. L’Espagnol percutant a rebondi dans le deuxième set, ayant le dessus sur le service et le retour pour sécuriser un bagel et gagner un coup de pouce massif avant le décideur.

Là-bas, le favori de la maison a enregistré deux occasions de pause avec les gagnants à 2-3 et a brisé à 15 dans le prochain match pour ouvrir un écart de 4-3 et faire un grand pas vers la ligne d’arrivée. Servant à 5-4, Garin a perdu deux balles de match, Alejandro se détachant après un tir parfait pour égaliser le score à 5-5.

Cristian a obtenu une autre pause dans le match suivant à la suite d’une double faute de l’Espagnol qui a refusé de se rendre, repoussant dans le match 12 pour atteindre un bris d’égalité que Garin a gagné 7-4 avec un vainqueur en coup droit pour enfin terminer le travail et prendre un départ gagnant .

Thiago Seyboth Wild, âgé de 19 ans, participera au premier quart de finale de l’ATP, battant la 5e tête de série Juan Ignacio Londero 7-6, 6-4 en une heure et 45 minutes. Le jeune Brésilien a perdu 18 points en 11 matchs de service, sans jamais faire face à un point de rupture et voler une fois le service de Londero sur six occasions de sceller l’affaire en deux sets après une bataille serrée et divertissante.

Seyboth Wild n’a eu qu’un seul match de service difficile à 2-2 dans le premier match, se tenant fort dans les dix autres et augmentant la pression sur Londero tout le temps. L’Argentin a repoussé les trois chances de pause dans le premier match, y compris deux points de set à 5-6 qu’il a effacés pour établir un tie-break, créant ainsi un point de set avec un vainqueur de service.

Thiago l’a sauvé avec un as avant de perdre le point suivant au service, offrant le deuxième point de set à Juan Ignacio qui n’a pas réussi à le convertir, pulvérisant une erreur de coup droit à 7-7 et perdant le set après un revers en bas de la ligne gagnante du Brésilien .

Seyboth Wild a perdu six points en cinq matchs de service du deuxième set, assurant une pause dans le troisième match avec un coup droit puissant sur la ligne et se déplaçant au-dessus avec un vainqueur de service dans le dixième match pour le meilleur résultat en carrière.

Le huitième tête de série, Thiago Monteiro, a battu Roberto Carballes Baena 6-1, 6-4 en une heure et 23 minutes, repoussant les trois chances de pause et volant trois fois le service de l’adversaire pour contrôler le tableau de bord du deuxième quart de finale de la saison après Buenos Aires. .

La troisième tête de série Albert Ramos-Vinolas a évincé un chanceux perdant Juan Pablo Varillas 7-6, 6-2 en une heure et 38 minutes, revenant de 5-3 en début de match et sauvant un point de consigne à 4-5 pour gagner du terrain. et l’élan, prenant le premier match au bris d’égalité et ne regardant jamais en arrière pour se retrouver dans les huit derniers.