Damir Dzumhur fait don de matériel médical à l’hôpital de Bosnie-Herzégovine

Le joueur de tennis bosniaque de premier plan Damir Dzumhur a fait don de matériel médical à l’hôpital de Konjic, en Bosnie-Herzégovine. Le père de Dzumhur, Nerfid, est né à Konjic, qui a été l’une des villes les plus touchées par le coronavirus en Bosnie-Herzégovine.

La Bosnie-Herzégovine a eu 656 cas confirmés de coronavirus et Konjic est la quatrième ville sur la liste avec le plus de cas confirmés dans le pays avec 28. Dzumhur, triple champion de l’ATP, dit qu’il est de sa responsabilité d’aider son pays en ces temps difficiles et qu’il est disposé à faire plus de dons si nécessaire.

Le père de Dzumhur, Nerfid, a remis le don car le joueur bosniaque le mieux classé ne peut pas quitter Belgrade. “Mon père est resté en contact avec l’hôpital. En accord avec eux, nous avons dressé une liste des équipements nécessaires, puis nous avons fait le don.

Nous resterons en contact avec eux afin que nous puissions aider s’il y a besoin d’un autre équipement “, a déclaré Dzumhur à Klix.” Je ne considère pas cela comme un acte d’aide – c’est ma responsabilité car je sais avec quoi Konjic et les toute la Bosnie-Herzégovine est confrontée en ce moment. “

Après avoir mené la Bosnie-Herzégovine à une victoire en Coupe Davis contre l’Afrique du Sud début mars, Dzumhur s’est rendu à Belgrade pour s’entraîner avant les Masters à Indian Wells et à Miami. Les deux premiers Masters de la saison ont finalement été annulés et Dzumhur a annulé son vol vers les États-Unis à la dernière minute.