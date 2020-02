Dan Evans bat Andrey Rublev pour atteindre la toute première demi-finale de l’ATP 500 à Dubaï

Dan Evans a poursuivi sa récente ascension en battant Andrey Rublev pour se qualifier pour les demi-finales des Championnats de Dubaï.

Ce sera la quatrième demi-finale ATP Tour pour le numéro un britannique de 29 ans et la première au niveau ATP 500.

Evans a eu besoin de deux heures et 11 minutes pour dépasser Rublev, mais a finalement obtenu une victoire 6-2 7-6 (9).

Il a vengé la défaite qu’il a subie au Russe à l’International d’Adélaïde en janvier et a montré un grand combat pour progresser après avoir sauvé deux points de set dans le tie-break.

Evans, qui affronte Stefanos Tsitsipas en demi-finale vendredi, a déclaré à atptour.com: «Je suis juste resté là-bas et je savais que j’aurais mes chances. Je suis très content de ma façon de jouer.

«Rester calme est la clé, aussi trouver le bon équilibre et être agressif avec mes pieds. Je suis heureux de passer et je me prépare pour demain. “

