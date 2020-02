Dan Evans prouve qu’il est vraiment le numéro 1 actuel de la Grande-Bretagne

C’est à la fin de l’année dernière que Dan Evans a été interrogé pour la première fois sur ce qu’il avait ressenti en tant que joueur de tennis britannique n ° 1, après avoir remplacé Kyle Edmund en tant que meilleur Britannique au classement ATP. Avec une franchise typique, Evans a répondu: «Je ne me considère pas comme le numéro un britannique. Je pense andy [Murray] est le numéro un britannique, et puis il y a moi, Cameron [Norrie] et Kyle [Edmund] derrière lui.” Bien qu’il soit naturel qu’Evans retire sa casquette, pour ainsi dire, au seul Britannique au cours des trois derniers quarts de siècle à remporter un Major, on ne peut nier qu’il est actuellement le meilleur Britannique – en effet, étant donné les voyages actuels de Johanna Konta, probablement la meilleure joueuse britannique de chaque sexe – en tournée.

Le retour d’Evans de son interdiction de prendre de la cocaïne pendant un an est bien documenté, mais il n’en est pas moins étonnant. N’ayant pas été classé en avril 2018, lorsqu’il a finalement achevé cette interdiction, il est passé au cours des 22 prochains mois à sa hauteur actuelle de n ° 33 mondial. En effet, compte tenu de sa superbe course actuelle à l’Open de Rotterdam, qui l’a amené en quarts de finale et pourrait encore le pousser plus loin, il est susceptible de monter encore plus haut avant la fin de février.

Evans a connu une année 2019 régulièrement impressionnante, remontant lentement le classement vers une position plus conforme à son talent naturel incontestable, qui est tel que Roger Federer lui-même a fait remarquer que jouer le sympathique Brummie, c’est comme «se regarder dans le miroir». Cependant, la saison d’Evans et avec elle sa carrière ont vraiment pris feu à la fin de l’année, pas tant sur l’ATP que sur les Challenger Tours, mais dans les épreuves de tennis par équipes qui ont terminé la saison 2019 et commencé la saison 2020.

Premièrement, lors de la Coupe Davis en Espagne en novembre, Evans était absolument à la pointe de l’effort du Team GB qui les a menés jusqu’aux demi-finales, où ils ont finalement perdu contre les hôtes et éventuellement les champions, l’Espagne. Puis, de peur d’être considéré comme un coup de chance ou un coup unique, Evans a joué encore plus brillamment en Australie au début de l’année, battant à la fois le Belge David Goffin et l’Australien Alex de Minaur (qui sont tous deux classés beaucoup plus haut que lui ) alors que l’équipe britannique se retrouvait face à un coup droit de Jamie Murray pour remporter les demi-finales de la Coupe ATP.

Le défi pour Evans après ces deux semaines stellaires était de traduire son héroïque d’équipe en accomplissement individuel sur le circuit ATP, et il l’a sans aucun doute fait. Bien qu’il ait quitté l’Open d’Australie au premier tour, ce n’est qu’après avoir très bien réussi dans certains des tournois d’échauffement, au point qu’il était sans doute mentalement et physiquement passé au moment où il est finalement arrivé à Melbourne. Et encore plus impressionnant, dans la grande ville portuaire des Pays-Bas cette semaine, alors que le circuit ATP repart sans doute sérieusement après tous les hullabaloo du premier Major de l’année, il a dépassé ses performances aux Antipodes.

Tout d’abord, il a battu l’Allemand Philipp Kohlschreiber en deux sets au premier tour, qui a été une défaite complète de l’un des artistes les plus durs du Tour. Puis, au deuxième tour, il a battu l’une des meilleures et des plus en forme du monde, Karen Khachanov, qui figurait dans le Top 10 mondial aussi récemment qu’en octobre dernier. Evans a perdu le premier set et semblait destiné à une défaite relativement douce et décevante. Au lieu de cela, il s’est superbement rallié (dans les deux sens) et a finalement battu le grand et puissant Russe 4-6, 6-3, 6-4.

Plus tard ce soir, Evans affrontera le Français Gael Monfils lors des huit derniers matchs à Rotterdam. Monfils est encore plus en forme que ne l’était Khachanov, ayant remporté la semaine dernière à Montpellier. En outre, il est le champion en titre à Rotterdam, un lieu et un terrain dur qui convient clairement à son style mercurial. Cependant, les efforts de Monfils à Montpellier étaient tels qu’il se sent peut-être un peu fatigué maintenant. Lors de son match du deuxième tour à Rotterdam contre Gilles Simon, il a été littéralement aspiré par les poumons à plusieurs reprises, alors qu’il luttait pour ranger son compatriote, qu’il a finalement réussi en trois sets. Par conséquent, si Evans peut garder Monfils en mouvement en restant dans de longs rallyes, il aura une véritable chance d’atteindre les quatre derniers à Rotterdam.

Néanmoins, peu importe comment il le fait pour le reste de la semaine aux Pays-Bas, Evans semble finalement être sur une trajectoire à sens unique vers le haut, qui, compte tenu de tous les hauts et les bas et des périodes d’incohérence dans sa carrière, est un triomphe en soi . En effet, très bientôt, il devra peut-être faire face aux meilleurs problèmes que n’importe qui puisse avoir, à savoir les problèmes que le succès amène.

Bien qu’Evans continue de se considérer comme le n ° 1 britannique temporaire, ne conservant le poste que le temps qu’il faudra à Andy Murray pour revenir sur le Tour à temps plein, étant donné le manque persistant de fitness de Murray (seulement cette semaine, il a été annoncé qu’il est extrêmement peu probable qu’il participe à l’un ou l’autre des événements «Sunshine Double» à Indian Wells ou à Miami), il y a toutes les chances qu’Evans continue à être l’homme britannique le mieux classé pendant quelques mois. Si tel est le cas, alors en tant que numéro un britannique, il aura le droit de concourir pour une place aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Cependant, malgré l’attrait du deuxième plus grand événement sportif sur Terre (après la Coupe du monde), Evans a déjà laissé entendre qu’il pourrait choisir de ne pas aller au Japon et se concentrerait plutôt sur l’été nord-américain en dur. Comme Barry Cowan, l’ancien pro britannique et commentateur actuel d’Amazon Prime, l’a dit cette semaine, alors qu’Evans est peu susceptible de gagner une médaille aux Jeux olympiques, où Roger Federer, pour sa part, tentera désespérément de remporter le titre en simple, il y a toutes les chances que un succès soutenu au Canada et aux États-Unis pourrait le propulser dans le top 20 mondial avant le début de l’US Open, fin août. Si tel est le cas, un bon ensemencement et un match nul à New York pourraient voir Evans faire enfin la course profonde dans la deuxième semaine d’un Slam dont, basé uniquement sur sa capacité naturelle de tennis, il est éminemment capable.

Cependant, si l’on regarde encore plus loin, il y a sans doute un prix encore plus grand à offrir à Evans nouvellement rajeuni et à la nation du tennis qu’il représente. Au moins pour cette année et l’année prochaine, jusqu’à ce que la rationalisation nécessaire du calendrier du Tour se produise, il y aura une autre Coupe Davis pour terminer 2020 et une autre Coupe ATP pour commencer 2021. Si (et pour l’instant cela reste un grand si) Andy Murray peut regagner pleine forme et forme physique, puis le numéro 1 britannique permanent, aux yeux de Dan Evans, et l’actuel numéro 1 britannique, aux yeux du reste du monde, pourraient conjointement mener une attaque britannique contre les deux premiers tournois de tennis par équipes masculins. . Et s’ils pouvaient en quelque sorte gagner l’un d’entre eux, cela donnerait non seulement à Evans la gloire suprême de sa propre carrière, mais cela donnerait à Andy Murray lui-même sans doute le meilleur moyen de se retirer du tennis professionnel après sa propre carrière stellaire.

