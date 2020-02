Dan Evans réagit pour surprendre Andrey Rublev

Le Britannique Dan Evans a déclaré qu’il n’avait pas paniqué après avoir raté sa première grande chance de battre le 14e mondial Andrey Rublev. Evans, classé au 37e rang mondial, a décroché une victoire surprise 6-2 7-6 (9) contre la tête de série no 6 Rublev en quart de finale de Dubaï.

Le Britannique n’a pas servi pour le match dans le 10e match du deuxième set alors que Rublev a réussi à forcer un bris d’égalité. Le Russe a eu ses chances au bris d’égalité, mais Evans est resté fort dans les moments clés en enregistrant deux points de set avant de réaliser sa troisième balle de match pour remporter une grosse victoire.

“Cela ressemble à un cliché, mais ça reste là et je savais que j’aurais mes chances”, a déclaré Evans, via Metro UK. “Je suis très heureux de la façon dont j’ai joué. Rester calme est vraiment la clé pour tout le monde. Obtenir l’équilibre, vous ne pouvez pas être calme et ennuyeux, vous devez être agressif avec mes pieds et rester cool aussi.

“Je suis également satisfait de la variation. Je suis heureux de passer au travers. Cela m’a probablement aidé, c’était un peu venteux.” Evans, qui fera ses débuts parmi les 30 premiers lundi prochain, jouera ensuite contre Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série.