Dan Evans réfléchit à une grande victoire de retour sur Fabio Fognini

Le Britannique Dan Evans a insisté sur le fait qu’il était “juste reconnaissant” après avoir survécu à un dur affrontement de Fabio Fognini à Dubaï. Evans, classé au 37e rang mondial, a envoyé Fognini, tête de série no 4, à Dubaï après avoir devancé l’italien 3-6 6-4 7-5.

C’était la première rencontre entre les deux et les matchs ont duré deux heures et 39 minutes. “C’est formidable de passer à travers les plus serrés, en particulier contre quelqu’un d’aussi bon que Fabio. Je suis juste reconnaissant de passer …

la meilleure partie de mon jeu à la minute est juste de l’oublier [any setbacks] et passer au point suivant “, a déclaré Evans dans son interview sur le terrain, par George Bellshaw de Metro UK. Le n ° 11 mondial Fognini semblait se diriger vers une victoire en deux sets alors qu’il était par un set et une pause .

Mais Evans a refusé de démissionner alors qu’il réclamait des pauses consécutives pour renverser le déficit du deuxième set et forcer un décideur. Le Britannique s’est ensuite remis deux fois d’une panne dans le troisième set avant de briser Fognini dans le 12e match pour terminer une victoire de retour. Evans joue ensuite contre le Français Pierre-Hugues Herbert.