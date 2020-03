Daniel Evans, au meilleur moment de sa carrière

Daniel Evans Il a atteint, pour la première fois de sa carrière, le top 30. A 30 ans, le Britannique est désormais le meilleur joueur de tennis britannique, une position marquée, évidemment, par les problèmes de santé d’Andy Murray mais aussi, sans doute, par la croissance de celui qui a touché le fond il y a deux ans, quand il a été suspendu pour l’usage de cocaïne. Joueur de talent, Evans a déjà cinq victoires contre le top 30 cette saison et affronte les prochaines nominations dans un lieu absolument privilégié.

Daniel, qui a dû passer par une suspension et atteindre la trentaine pour atteindre son meilleur match, explique à ce sujet et son moment actuel. “Au fur et à mesure que vous progressez, vous trouvez progressivement votre jeu, vous trouvez ce qui fonctionne. Cela aurait été bien de l’avoir réalisé un peu plus tôt, mais parfois le sport est comme ça. Tout le monde trouve son meilleur niveau à différents points. Au final, j’ai trouvé mon chemin.”

“J’aimerais que la Grande-Bretagne soit mieux connue dans le tennis”

Avec des victoires cette année contre David Goffin et Alex de Minaur en ATP Cup, Karen Khachanov à Rotterdam, et Fabio Fognini et Andrey Rublev à Dubaï, Evans profite d’un moment spécial de sa carrière. “C’est une bonne réussite, mais j’espère devenir plus grand. C’est bien que nous soyons Kyle et moi, et évidemment Andy Murray, et j’espère que les jeunes joueurs veulent devenir plus grands que nous. Vous ne savez jamais ce que vous pouvez faire si vous continuez à essayer.” ce que j’aimerais, c’est que la Grande-Bretagne soit mieux connue dans le monde du tennis qu’elle ne l’a été par le passé, où nous n’avons eu que Tim Henman et Greg Rusedski, puis Andy. Ce serait formidable d’avoir plus de joueurs. “

Evans sera inextricablement lié à sa suspension pour usage de cocaïne. “Si vous voyiez les ruines laissées derrière vous, vous seriez presque sûr que je ne prendrai plus ce médicament.” C’est la phrase que les Britanniques ont prononcée après sa vuelt, une phrase qu’il a très présente et qu’il peut désormais laisser derrière lui en fonction des résultats et de la concentration. “Avec ce qui s’est passé, j’avais une meilleure perspective de la vie. Mon attitude a été vraiment bonne pour mon tennis.”

Ce qui n’a pas changé, c’est son refus de revenir sur les réseaux sociaux. Après ce qui s’est passé, Evans a reçu de nombreux commentaires négatifs qui l’ont fait les oublier. Et cela continue ainsi aujourd’hui. “Avec ce qui s’est passé, je n’ai jamais voulu y retourner. J’ai passé beaucoup de temps là-bas et il y avait des insultes partout. Il est difficile de ne pas piquer et de donner un argument aux idiots.”

