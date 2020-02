Daniel Evans soutient Rafael Nadal et Novak Djokovic dans la création d’une épreuve par équipe

En compétition à Dubaï pour la deuxième fois, Daniel Evans donnera le coup d’envoi de la campagne lors de l’ATP 500 contre la 4e tête de série Fabio Fognini, espérant une autre victoire notable après avoir déjà battu David Goffin, Alex de Minaur et Karen Khachanov jusqu’à présent en 2020.

Après avoir atteint le quart de finale à Rotterdam, le Britannique est sur un classement de haut niveau, espérant atteindre le top 30 précisément un an après avoir atteint la finale à Delray Beach en qualificatif, classé à peine dans le top 150.

Depuis lors, le natif de Birmingham a connu une ascension constante, remportant deux titres Challenger sur gazon en juin dernier et se qualifiant pour le troisième tour à Wimbledon et à l’US Open, devenant l’un des meilleurs joueurs britanniques en simple et ayant une chance de représenter son pays à la finale de la Coupe Davis en novembre.

Evans a perdu les matchs en simple d’ouverture contre Robin Haase et Alexander Bublik, battant Jan-Lennard Struff lors du dernier affrontement à la ronde pour aider la Grande-Bretagne à atteindre la demi-finale où Rafael Nadal l’a emmené 6-4, 6-0.

Début 2020, Evans était le leader du peloton de l’équipe britannique lors de la première Coupe ATP, battant Radu Albot, David Goffin et Alex de Minaur après une bataille épique qui a duré près de trois heures et demie.

Comme Rafael Nadal, Novak Djokovic et de nombreux autres joueurs, Daniel Evans aimerait voir la Coupe Davis et la Coupe ATP fusionnées en un seul événement pour les nations qui réuniraient les pays les plus en vue du monde dans la quête du titre, au lieu de ayant deux événements similaires séparés par six semaines.

“Je pense que la Coupe ATP est un grand événement avec une excellente atmosphère; je l’ai apprécié”, a déclaré Evans. “Peut-être, ils pourraient rejoindre les deux événements – la Coupe Davis et la Coupe ATP ensemble afin que nous puissions avoir une seule compétition par équipe; ce serait bon pour notre sport.

La Grande-Bretagne a une équipe solide; ça fait du bien d’être avec les autres gars car nous sommes tous à des niveaux similaires de notre jeu. C’est bon de partager la responsabilité de l’équipe avec les deux autres joueurs pour le bien du pays. ”