Daniela Hantuchova avoue sa prédilection pour Miroslav Mecir

Le tennis peut entrer dans votre vie de plusieurs manières. Cela peut très bien venir de jouer aux parents, soit à travers une idylle avec votre première raquette, soit à travers une image télévisée qui ouvre les portes d’un nouveau monde. Si votre cas était la troisième option, cette image sera toujours représentée par quelqu’un d’autre, une personne qui vous laisse sans voix, devient votre source d’inspiration et ne vous laisse plus partir jusqu’à ce que vous réalisiez votre rêve. Daniela Hantuchova elle n’a jamais nié l’importance de ce chapitre dans sa vie: elle est devenue joueuse de tennis grâce à Miroslav Mecir. Deux légendes slovaques toujours connectées, de 1988 à nos jours.

«La plus grande inspiration de ma carrière a été, en même temps, la raison pour laquelle j’ai commencé à jouer au tennis pour la première fois. En 1988, Miroslav Mecir a remporté la médaille d’or olympique pour la Tchécoslovaquie. Il avait cinq ans et c’était la première fois qu’il voyait le tennis à la télévision. Le même jour, j’ai demandé à mes parents s’ils pouvaient m’acheter une raquette de tennis afin qu’un jour je puisse aussi jouer aux Jeux Olympiques », explique Hantuchova dans un blog très personnel pour le WTA. «Je me souviens qu’un jour, j’ai reçu sa raquette et une photo de lui, j’ai passé quelques années à dormir avec ces deux objets. De plus, je n’ai jamais cessé d’écouter «Main dans la main», la chanson principale de ces Jeux olympiques. Séoul 1988 ».

Le béguin de Daniela pour Mecir était si bête que cela a complètement changé sa vie. «À partir de ce moment, tout ce que je voulais faire un jour, c’était aller aux Jeux olympiques. Ce rêve n’a jamais quitté mon esprit, je n’ai jamais cessé de croire que cela arriverait. La raison pour laquelle je pratiquais pendant sept ou huit heures par jour, me suis tué dans le gymnase, même l’effort que j’ai mis à l’école était parce que je voulais être le meilleur. Le rêve olympique a été transféré dans tous les domaines de ma vie », explique celui qui finirait par atteindre le top5 mondial.

Toute la carrière de Hantuchova a été guidée par Mecir et ce moment précis, deux phares qui l’ont motivée à briser ses propres limites. Bien sûr, tout au long de ce voyage, le jour le plus attendu ne pouvait pas manquer. «Au fil des ans, nous finissons par être de bons amis. Il a fini par devenir l’entraîneur de l’équipe olympique slovaque de tennis, ce qui a rendu mon rêve de me rendre enfin aux Jeux olympiques trois fois plus spécial. Mes derniers Jeux Olympiques étaient en Londres 2012, où j’ai pu jouer au Center Court de Wimbledon avec sa présence dans ma loge. J’ai presque commencé à pleurer quand j’ai vu à quel point mon rêve s’était parfaitement réalisé », se souvient avec émotion l’émigré de Poprad.

C’est ainsi que Mecir est devenu un axe encore plus fondamental de sa carrière, devenant une référence quotidienne à l’époque de Hantuchova. «Quand j’ai grandi, j’ai eu le privilège de parler de tennis avec lui, de lui dire comment son élégance et la douceur de ses longs coups m’ont inspiré, son revers à deux mains était le coup que j’ai toujours admiré. J’ai adoré la façon dont il s’est déplacé sur le terrain et à quel point il était intelligent. Au fil des ans, quand je l’ai vu travailler comme capitaine de la Coupe Davis, il avait l’air tout aussi calme dans une atmosphère si bruyante que je pensais qu’il s’endormirait d’une minute à l’autre. Sur le terrain, il n’a jamais été un grand frappeur, mais il a joué chaque match comme s’il s’agissait d’une partie d’échecs “, a déclaré le joueur de 36 ans.

Et comment se termine cette histoire chez les Slovaques? Croyez-le ou non, d’une manière beaucoup plus jolie que la façon dont il a commencé. «J’ai décidé de prendre ma retraite en 2017 et, pour le célébrer, nous avons organisé un événement d’exposition dans mon pays d’origine. Lorsque nous avons terminé notre match de double mixte, j’étais très excité, pensant que la journée était finie, mais l’arbitre a annoncé que Miroslav jouerait le dernier point avec moi. Il est apparu sur le terrain pour jouer le dernier point de ma carrière tandis que ‘Main dans la main’ jouait, la chanson que j’ai entendue tant de fois. Je peux littéralement dire que je n’ai même pas vu la balle de toutes les larmes que je jetais. Ce fut le moment le plus magique que j’ai vécu sur un court de tennis. “

