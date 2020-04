Daniela Hantuchova explique la raison pour laquelle elle a acheté une raquette de tennis

L’ancienne n ° 4 mondiale Daniela Hantuchova affirme que Miloslav Mecir a été la plus grande source d’inspiration pour elle en commençant à jouer au tennis. Dans une rubrique du site Internet de la WTA Tour, le Slovaque déclare: “En 1988, Miloslav Mecir a remporté la médaille d’or olympique pour ce qui était à l’époque la Tchécoslovaquie.

J’avais cinq ans et c’était la première fois que je voyais le tennis à la télévision. Le même jour, j’ai demandé à mes parents s’ils pouvaient m’acheter une raquette de tennis afin qu’un jour, moi aussi, je puisse me rendre aux Jeux olympiques. Je me souviens qu’une fois que j’ai eu la raquette et sa photo, j’ai dormi avec les deux à côté de moi pendant quelques années et je n’ai jamais cessé d’écouter «Hand in Hand», la chanson officielle des Jeux d’été de 1988 à Séoul.

A partir de là, tout ce que je voulais, c’était un jour me rendre aux Jeux olympiques. Ce rêve n’a jamais quitté mon esprit et je n’ai jamais cessé de croire que cela arriverait. La raison pour laquelle je pratiquais pendant sept ou huit heures par jour, faisais tout ce que je pouvais dans le gymnase, même comment j’étudiais à l’école, je voulais juste être le meilleur.

Ce rêve olympique s’est transféré dans toutes les parties de ma vie. “Hantuchova, qui a joué aux Jeux olympiques à trois reprises, dit qu’elle a été complètement frappée par les étoiles lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois.” La première fois que je l’ai rencontré, j’ai été bouleversée. et gêné à la fois.

Je ne pouvais même pas monter et lui parler. Mon père m’a emmené au club où il pratiquait, ce qui était une coïncidence où ma grand-mère jouait aussi, car je voulais avoir sa signature dans mon journal. Je suis resté derrière la clôture parce que je n’ai pas eu le courage de monter sur le même terrain que lui.

Au fil des ans, nous sommes devenus de très bons amis. Il a fini par devenir l’entraîneur de l’équipe olympique slovaque de tennis, ce qui a rendu la réalisation de mon rêve de se rendre enfin aux Jeux olympiques trois fois plus spéciale. Mes derniers Jeux olympiques se sont déroulés à Londres, et j’ai donc pu jouer sur le court central de Wimbledon avec lui dans ma boîte de joueur.

J’ai presque commencé à pleurer à quel point mon rêve s’était parfaitement réalisé. Quand j’étais plus âgé et que j’ai eu le privilège de discuter de tennis avec lui, j’ai pu lui dire comment l’élégance et la finesse de ses coups de fond m’ont tant inspiré.

Son revers à deux mains était le coup que j’admirais toujours et j’espérais que même un petit morceau de cette visualisation a également contribué à façonner mon revers. Il y avait une grâce à la façon dont il se déplaçait dans la cour et à quel point il était intelligent.

Il a joué avec un calme qu’il apporte à tout ce qu’il fait; quand je l’ai regardé travailler comme capitaine de coupe Davis, il avait l’air si paisible au milieu d’une atmosphère si bruyante que je pensais presque qu’il était sur le point de s’endormir!

Sur le terrain, il n’était pas le plus gros frappeur mais il a vraiment joué chaque match comme un jeu d’échecs, et c’est ce qui m’a inspiré. ”