Daniela Hantuchova lance sa propre émission de podcast «The Real DNA»

L’ancienne n ° 5 mondiale Daniela Hantuchova dit qu’elle lancera sa propre émission de podcast, The Real DNA, où elle mettra en ondes les personnes qui l’ont inspirée. Hantuchova a été un commentateur de tennis au cours des deux dernières saisons après sa retraite en 2017.

Le double champion d’Indian Wells, Hantuchova, a déclaré: “La raison du lancement d’un podcast est que j’aime communiquer et apprendre de toutes les personnes inspirantes que j’ai dans ma vie. J’ai pensé que ce serait bien de pouvoir partager leurs histoires et leurs véritable «ADN» avec nos auditeurs.

À la fin de la journée, l’une des choses que je chéris le plus dans la vie est de pouvoir s’asseoir et prendre une tasse de café avec les gens que j’aime – ma famille, mes amis et les gens que j’admire – et écouter leurs histoires et leurs expériences dans la vie.

Je pense que les personnes les plus inspirantes que j’ai rencontrées dans la vie partagent certaines valeurs fondamentales en tant qu’êtres humains qui les ont aidés à se rendre là où ils sont – que ce soit dans le sport ou ailleurs. Je veux que mes auditeurs apprennent à connaître ces gens et comprennent ces valeurs fondamentales.

Pour moi, la personne que nous devenons pendant que nous faisons quelque chose est plus importante que là où nous nous retrouvons ». Le premier épisode de The Real DNA a été publié le week-end dernier sur Spotify et le Slovaque espère que ce sera un début fructueux pour une nouvelle entreprise.

“Comme tout dans la vie, on ne sait jamais comment les choses évolueront au début ni où les choses vous mèneront, donc je suis simplement excité de voir où mène cette nouvelle expérience”.