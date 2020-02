Daniil Medvedev domine Jannik Sinner. Felix Auger-Aliassime sauve les députés

Lors de leur premier match sur le Tour, la tête de série Daniil Medvedev a battu Jannik Sinner 1-6, 6-1, 6-2 après une heure et 19 minutes. Le jeune Italien avait le dessus dans le premier match avant que Daniil ne prenne les commandes, ne perdant que cinq points dans ses matchs de service dans les sets deux et trois pour contrôler le tableau de bord et se déplacer en haut en un rien de temps.

Le Russe a perdu 15 points en 11 matchs de service, subissant ces deux ruptures dans l’ouvreur et rétablissant l’ordre après cela pour augmenter la pression sur le jeune qui ne pouvait pas le supporter, se cassant quatre fois des sept chances offertes au finaliste de l’US Open. pour terminer sa course au deuxième tour.

Sinner était le joueur à battre dans le premier match, servant bien et méritant une pause au début du deuxième match lorsque Daniil a marqué un coup droit. Le Russe a pulvérisé une erreur de revers dans le sixième match pour subir une autre pause, envoyant un autre revers depuis longtemps dans le septième match pour remettre le set à Jannik après seulement 23 minutes.

En l’absence d’erreurs, Medvedev a commencé à jouer beaucoup mieux dans le set numéro deux, brisant le jeune dans le quatrième match et à nouveau 4-1 avant de sceller le set avec trois gagnants dans le septième match pour définir le décideur. Là, Jannik a joué un revers lâche pour se retrouver 3-0 à la baisse, ne remportant qu’un point au retour et permettant à Daniil de dépasser le sommet avec trois vainqueurs à 5-2.

L’ancien champion de Marseille Gilles Simon est également en quart de finale, évincant Aljaz Bedene 7-6, 6-4 en une heure et 51 minutes. Le Français a gagné trois points de plus que le Slovène, gagnant deux pauses et prévalant dans les moments décisifs pour sceller l’affaire en deux sets.

Bedene a mené 4-2 lors du premier match avant que Simon ne s’empare de trois matchs consécutifs, revenant du côté positif du tableau de bord et perdant un point de set à 5-6. Aljaz a survécu pour atteindre un bris d’égalité où il avait un avantage de 6-4, perdant quatre points consécutifs pour remettre le set à Gilles.

Le Français a utilisé cet élan pour assurer une pause dans le premier match du deuxième set, servant bien dans le reste du set pour franchir la ligne d’arrivée et entrer dans les huit derniers. Un qualifié Egor Gerasimov a battu David Goffin 6-4, 7-6, remportant la première victoire du Top 10 pour la Biélorussie depuis 2006.

Après 4-2 à l’ouverture du match, Egor a remporté quatre matchs de suite pour voler le set 6-4, trouvant le rythme sur les deux services et revenant pour un coup de pouce massif avant le set numéro deux. Là, il a forgé un avantage de 5-2 contre le rival qui était à des kilomètres de son meilleur, gaspillant une balle de match au service lors du neuvième match et permettant à Goffin de prolonger le set et de rester en vie.

Gerasimov est resté calme et a décroché le bris d’égalité 7-5, s’emparant de la cinquième balle de match pour s’assurer la place en quart de finale et réaliser sa meilleure victoire en carrière en termes de classement. Pour le deuxième match consécutif, Felix Auger-Aliassime a dû économiser des balles de match pour rester sur la trajectoire du titre, repoussant trois dans un triomphe de 6-0, 6-7, 7-6 sur Pierre-Hugues Herbert en deux heures et 40. minutes.

Le jeune a tiré 16 as et n’a jamais fait face à un point de rupture, ne perdant que 20 points derrière le tir initial et doit toujours jouer contre ces balles de match car Pierre-Hugues a refusé de se rendre. Le Canadien a pris d’assaut l’adversaire lors du premier match pour produire un bagel en moins de 30 minutes, perdant une balle de match au deuxième set tie-break pour le perdre 8-6 et garder Herbert dans la rencontre.

Pierre-Hugues a à peine gagné un point au retour dans les six matchs du set final, effaçant trois balles de match dans les matchs dix et 12 pour atteindre un bris d’égalité où il avait des balles de match à 6-5, 7-6 et 8-7. , arrêté par Auger-Aliassime qui a finalement prévalu 11-9 pour sceller ce match fou et passer au tour suivant.

Le 4e tête de série Denis Shapovalov a évincé Marin Cilic 6-4, 4-6, 6-2 en deux heures, perdant une fois son service et dominant dans le décideur pour rejoindre Felix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil en quart de finale.