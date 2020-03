Daniil Medvedev et Gilles Cervara, liaison à première vue

Personne ne doute de quel joueur s’est avéré être la grande surprise la saison dernière. Nous parlons bien sûr de Daniil Medvedev, un homme qui a commencé l’année dans le top15 et qui en neuf mois a fait son entrée dans le top quatre. Mais vous savez, derrière chaque joueur, il y a un excellent entraîneur. Dans ce cas, Gilles Cervara C’est l’élément clé pour que toutes ces machines commencent à fonctionner. Dans une conversation avec ATP, le coach français évoque ce grand périple qui a débuté mi-2017 et recherche désormais ses pages les plus lumineuses.

Le fait est que les chemins de Daniil et Gilles ne vont pas toujours dans le même sens, il est donc temps de compter quand ils se croisent. «Même si ce n’était pas ma première expérience en tant qu’entraîneur, il est vrai que je n’étais pas très connu, mais nous avons développé une excellente connexion dès le début. En 2015, son entraîneur-chef devait se rendre à Marseille avec lui, mais il n’a pas pu y aller en étant dans un autre tournoi avec un autre joueur. Ils ont donc décidé que c’était moi et nous avons fait du bon travail, j’étais très prudent et respectueux de sa personnalité, alors il a bien joué et s’est senti bien sur la piste. Un an plus tard, je l’ai accompagné sur le tour de l’herbe, nous avons fait quelques tournois ensemble, alors qu’en 2016 nous en avons partagé plus. En cette pré-saison, nous avons dit au revoir», Se souvient le Français de ce moment critique.

La conversation a repris après que Medvedev est devenu mondialement connu en Wimbledon 2017 avec sa victoire contre Wawrinka. Battre Stan à Londres a été une grande victoire, sans aucun doute. Cela signifiait avoir gagné un joueur de cette taille. Nous ne travaillions pas à plein temps mais il était déjà un bon joueur, même s’il a vu qu’il lui manquait une préparation plus cohérente. C’est sur cela que nous nous sommes concentrés une fois que je suis devenu son entraîneur à plein temps. Il avait une vision claire de ce dont nous avions besoin pour nous améliorer jour après jour, j’ai donc construit toute une équipe autour de lui », explique un Cervara qui y ajouterait un entraîneur physique, un psychologue et un data scientist.

Vous connaissez déjà le résultat, 53 victoires en 2018 et 59 en 2019. «En partie, je peux dire que je m’attendais à quelque chose comme ça. Évidemment, après cela, c’est comme Wow, c’est incroyable! Mais en même temps, Si je pense à tout le travail que nous avons fait avec le reste de l’équipe, vous savez que ce n’était pas si surprenant. Lorsque j’ai visualisé cette victoire contre Wawrinka à Wimbledon en 2017, alors qu’il était toujours n ° 70 dans le monde, il était clair qu’il pouvait faire des choses folles comme ça, donc rien ne me surprend. Maintenant, il est le principal moteur, il conduit pour améliorer différents domaines ».

En attendant ce que le coronavirus va nous laisser voir, maintenant le défi est d’améliorer les chiffres dans un 2020 où la pression sera un compagnon de voyage habituel du joueur de tennis de Moscou, bien que Gilles se bat depuis longtemps car il ne l’a pas remarqué dans sa tête. «Rien ne changera en ce qui concerne la préparation d’avant-match, il continuera à faire de son mieux pour gagner chaque match. J’essaie de garder votre esprit en bonne santé, c’est la meilleure sensation que vous puissiez avoir. Parfois, nous ne travaillons pas beaucoup avec le ballon, nous faisons juste les exercices qu’il aime le plus. Parfois, certaines choses sont inutiles, mais parfois ces choses inutiles sont bénéfiques. Ce que je veux, c’est qu’il se sente bien, qu’il fasse les exercices qu’il aime », garantit son fidèle coach.

La connexion et la confiance de ces deux-là atteignent un tel point qu’il est même facile d’oser habiller cette relation comme une belle amitié. «Il est difficile de définir quel type de relation nous entretenons. D’une certaine manière, nous pouvons dire que nous sommes amis, mais il est difficile d’utiliser ce mot de ma position. Nous avons une très bonne connexion, un coup d’œil suffit pour comprendre ce que nous pensons, pour transmettre une émotion. Des choses qui ne me concernent pas, il ne s’inquiète pas, et vice versa. Je travaille à chaque formation pour développer mes compétences, tout comme Daniil. Les deux sont des approches différentes du sport, mais nous avons un lien commun, un objectif. Je veux qu’il réalise son potentiel et ait la meilleure carrière possible », conclut-il.

.