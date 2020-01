Daniil Medvedev et Karen Khachanov descendent la Norvège pour atteindre les quarts

Menée par Daniil Medvedev et Karen Khachanov, la Russie a rejoint le cercle des favoris pour le trophée de la Coupe ATP avant le début de l’événement, obtenant des victoires sur l’Italie, les États-Unis et la Norvège au sommet du groupe D. Ainsi, la Russie rejoint l’Australie et la Serbie en quart de finale à Perth, en attendant le vainqueur du groupe E lors de leur prochain affrontement où ils devraient également être l’équipe à battre.

Lors du premier match contre la Norvège, Karen Khachanov sprinte devant Viktor Durasovic 6-2, 6-1 en 61 minutes pour la troisième victoire de la saison en autant de rencontres. N ° mondial 329 n’a pas pu faire grand-chose contre l’adversaire du top 20, n’atteignant que 48% du premier service et donnant plus de la moitié des points derrière le tir initial pour subir quatre pauses des huit chances offertes à Karen.

D’un autre côté, le Russe a perdu 14 points en huit matchs de service, ne faisant jamais face à un point de rupture et contrôlant le cours du match pour mettre la Russie en tête au RAC Arena de Perth. Karen a tenu avec un as dans le premier match et a cassé Durasovic à 15 dans le deuxième match pour se placer devant.

Viktor a repoussé les occasions de pause dans le sixième match avant de perdre trois points de match à 2-5, permettant à Khachanov de prendre cinq points consécutifs et de fermer le set avec une autre pause après 34 minutes. Le deuxième set était encore plus unilatéral, avec quatre prises puissantes pour Karen et une pause dans le deuxième match qui l’a rapproché de la ligne d’arrivée.

De retour à 4-1, Khachanov a décroché une autre pause amoureuse lorsque Viktor a marqué un coup droit, prenant 12 des 13 derniers points et scellant l’accord avec trois gagnants dans le septième match. Dans le deuxième match, pas de monde. 5 Daniil Medvedev a évincé Casper Ruud 6-3, 7-6 en une heure et 33 minutes.

Le Norvégien a battu John Isner et Fabio Fognini lors des rencontres précédentes, mais Daniil s’est avéré trop fort, tirant 13 as et repoussant deux chances de pause sur trois. Casper n’a pas mal joué non plus, offrant à Medvedev seulement quatre chances de pause et subissant deux pauses, assez pour terminer du côté des perdants après une autre solide performance qui devrait le garder heureux devant l’Open d’Australie.

La rencontre a débuté avec cinq prises dominantes des deux côtés et c’est Daniil qui a eu le dessus tout le temps, servant bien tout au long du set et convertissant la troisième chance de pause du sixième match avec un vainqueur en coup droit croisé qui l’a propulsé devant.

Tenir amoureux a envoyé Medvedev 5-2 et a fermé le set avec un autre dans le neuvième match après une belle volée de 6-3 après 36 minutes. Casper a réalisé deux superbes prises au début du deuxième set et a battu Daniil avec un vainqueur en coup droit au quatrième match pour se déplacer 3-1 devant.

Le Russe a riposté dès le match suivant grâce à un mauvais tir du Norvégien, avec sept prises confortables dans le reste du set qui les ont menés vers le tie-break. Là, un vainqueur du retour a poussé Ruud 4-2 devant lui avant de jouer un coup droit lâche pour perdre l’avantage, restant avec l’adversaire mieux classé jusqu’au 13e point lorsque Karen a saisi une mini-pause cruciale, scellant l’affaire avec un as dans le prochain point pour frapper le billet de Sydney pour la Russie.