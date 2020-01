Daniil Medvedev et Karen Khachanov propulsent la Russie en demi-finale

En route vers la Coupe ATP avec deux joueurs du top 20 en simple, les Russes figuraient parmi les favoris du titre à Sydney, espérant aller encore plus loin qu’à la finale de la Coupe Davis en novembre. Jusqu’à présent, Daniil Medvedev et Karen Khachanov ont fait preuve de tennis de haut niveau, poussant la Russie en phase de groupes et battant l’Argentine en quart de finale à Sydney pour se qualifier pour les quatre derniers.

Lors de la première rencontre, Karen Khachanov a battu Guido Pella 6-2, 7-6 en une heure et 38 minutes, propulsant son pays devant et facilitant les choses pour son coéquipier Daniil Medvedev avant le deuxième caoutchouc. Karen a décroché 73% du premier service, luttant un peu après l’avoir raté et repoussant cinq chances de pause sur six et prévalant dans le deuxième set serré pour sceller l’affaire sans passer plus de temps sur le terrain.

Un gaucher s’est brisé par amour au troisième match après un retour du vainqueur de Khachanov qui a obtenu une autre pause dans le cinquième match pour se hisser 4-1 en moins de 20 minutes contre qui avait des problèmes émotionnels, commençant presque à pleurer dans le reste de la l’ensemble.

Pella a reculé d’une pause avant de se casser pour la troisième fois consécutive, permettant à Karen de fermer le set avec un vainqueur de service dans le huitième match pour un 6-2. L’Argentin a réussi à récupérer dans le deuxième set, naviguant à travers ses matchs de service et gardant la pression sur le Russe qui a dû jouer contre quatre chances de pause lors du sixième match.

Restant calme, Khachanov a tiré trois services en plein essor pour sortir de prison, atteignant le bris d’égalité où Guido a ouvert une avance de 3-1. Les quatre points suivants sont allés du côté de son rival qui a évolué 5-2 devant suite à une double faute coûteuse de Pella, scellant l’accord avec deux vainqueurs de service pour prendre le breaker 7-4 et remporter sa quatrième victoire de la saison.

N ° mondial 5 Daniil Medvedev a verrouillé la victoire pour la Russie, battant Diego Schwartzman 6-4, 4-6, 6-3 en deux heures et 22 minutes, restant invaincu à la Coupe ATP de cette année et se déplaçant devant Dominic Thiem sur la liste ATP pour sécuriser la place dans le top 4 des graines à Melbourne.

Daniil a remporté sept points de plus que son rival, échangeant des mots durs avec lui à la fin du premier set et perdant son sang-froid avec l’arbitre de chaise pour mériter un point de pénalité. En fin de compte, Medvedev a quand même fait assez pour franchir la ligne d’arrivée en premier, explosant 14 as et repoussant huit chances de pause sur dix pour augmenter la pression de l’autre côté du filet.

Malgré avoir tout donné, Schwartzman a subi trois pauses et a raté une occasion de garder son pays en vie avant le choc en double. Daniil a pris le meilleur départ possible, servant bien et brisant Diego dans le sixième match pour forger l’avantage, perdant trois points de set au service dans le match neuf et tombant sur la sixième chance de pause offerte à l’Argentin.

Servant à 4-5, Schwartzman ne pouvait pas utiliser cet élan, se brisant par amour pour remettre le premier match au Russe. Le deuxième set a duré une heure et ce fut une autre bataille difficile entre deux fins aligneurs, comptant jusqu’à une dizaine de points et avec une seule pause que Diego a marqué au septième match suite à une erreur de coup droit de Daniil.

L’Argentin avait besoin de cinq points de set pour clôturer le set, enregistrant un point de rupture à 5-4 pour le ramener à la maison et forcer un décideur. Là-bas, Medvedev était de retour à son meilleur niveau dans les jeux de service, offrant une bonne prise après l’autre et marquant une pause cruciale à 4-3 avant de passer au-dessus avec une prise à 15 quelques minutes plus tard, envoyant la Russie en demi-finale. .