Daniil Medvedev explique comment il est passé de jouer à la Playstation pendant des heures à devenir un pro dédié

Le numéro 5 mondial Daniil Medvedev admet qu’il lui a fallu un certain temps avant de «décider de tout consacrer au tennis».

Le joueur de 22 ans vient de connaître une saison 2019 exceptionnelle alors qu’il a atteint six finales consécutives, dont sa première finale du Grand Chelem à l’US Open, et remporté deux titres ATP Masters 1000.

Ses performances l’année dernière l’ont vu atteindre un sommet en carrière n ° 4, après avoir commencé la campagne en dehors du top 50.

Dans une interview avec Behind The Racquet, le Russe a révélé qu’il n’était pas très professionnel au début de sa carrière.

«Je me souviens avoir parlé à [Russian-born Kazakhstan player Alexander] Bublik, jouant un futur à trente minutes de chez moi en France. J’étais environ 700 dans le monde et je lui ai demandé: «Comment devient-on même 300, cela semble-t-il impossible? À ce jour, il se souvient de cette ligne et plaisantera quand il me verra. “Allez, comment êtes-vous devenu 300?”

«Même après avoir atteint le top 100 pour la première fois, je savais au fond que je n’étais pas professionnel. Quand j’étais sur le terrain, je donnais à 100%, mais en dehors du terrain, je ne faisais pas les bonnes choses. Je suis allé me ​​coucher tard, jouer pendant des heures sur Playstation et ne pas m’inquiéter des bonnes choses.

«De 70 à 5 dans le monde a été le saut où j’ai vraiment décidé où je décidais vraiment de tout consacrer au tennis. Je voulais trouver mes limites. Je sais que les gens disent qu’il n’y en a pas, mais je veux me tester et tester le mien. C’était le moment pour moi.

«Je me souviens avant ce saut majeur où je jouerais un long match et je perdrais le lendemain juste parce que je ne pouvais pas bouger. Si vous parlez à quelqu’un de juniors, ils diraient que je suis l’un des joueurs les plus mal en point, parfois à l’étroit après seulement trente minutes. C’est la constance de l’entraînement physique et de la récupération chaque jour qui a changé mon jeu. »

Voir ce post sur Instagram

«Il y avait toujours un peu de bagarre entre mon père et ma mère. Ma mère voulait que j’étudie davantage, c’est pourquoi j’étais à l’école tout en jouant au tennis jusqu’à l’âge de 18 ans. En Russie, la plupart des athlètes professionnels ont terminé leurs études vers 12 ans. C’est peut-être la raison pour laquelle je n’étais pas aussi bon que mes amis depuis un certain temps, mais je n’ai aucun regret. Il y a eu beaucoup de moments difficiles avant l’aide de la fédération et des sponsors, quand il n’y avait pas assez d’argent. Il y a eu des matchs où j’ai perdu et je ne pensais qu’aux 100 dollars supplémentaires que j’aurais pu gagner. La période la plus difficile pour moi a été le passage des juniors aux pros. J’ai terminé à 13 ans au monde en tennis junior. J’ai commencé à comprendre rapidement, après avoir joué aux futurs, à quel point il serait difficile de passer de 700 à 300 dans le monde. Vous deviez économiser autant d’argent que possible tout en essayant de gagner cinq ou six contrats à terme aussi rapidement que possible. Au moment où j’étais perdu, je ne savais pas comment faire parce qu’il y avait tellement d’autres joueurs qui essayaient de faire la même chose. Je me souviens avoir parlé à Bublik, jouer un futur à trente minutes de là où j’habitais en France. J’étais environ 700 dans le monde et je lui ai demandé: «Comment pouvez-vous devenir 300, cela semble impossible?» À ce jour, il se souvient de cette ligne et plaisantera quand il me verra: «Allez, comment sommes-nous devenus 300?! «Même après avoir atteint le top 100 pour la première fois, je savais au fond que je n’étais pas professionnel. Quand j’étais sur le terrain, je donnais à 100%, mais en dehors du terrain, je ne faisais pas les bonnes choses. J’irais me coucher tard, jouerais des heures de PlayStation et ne m’inquiéterais juste pas des petites choses. Passer du 70 au top 5 mondial a été le saut où j’ai vraiment décidé de tout consacrer au tennis. Je voulais enfin trouver mes limites. Je sais que les gens disent qu’il n’y en a pas, mais je veux me tester et trouver le mien. C’était le moment pour moi. Je me souviens avant ce saut majeur où je jouerais un long match et je perdrais le lendemain juste parce que je ne pouvais pas bouger. Si vous parlez à quelqu’un de juniors, ils diraient que je suis l’un des joueurs les plus mal en point, parfois à l’étroit après seulement trente minutes… »Glissez 👉 photos pour continuer à lire l’histoire @ medwed33!

Un post partagé par Behind The Racquet (@behindtheracquet) le 21 mars 2020 à 9h59 PDT

Il a ajouté: “Ils me demandent 200 fois, mais ma réponse sera toujours la même, je n’ai pas d’idole, je veux juste être moi-même. Être dans le top dix n’est pas la raison de cela, vous ne me croyez peut-être pas, mais même si j’étais un millier dans le monde à 22 ans et que j’arrête après avoir vu que je n’avais aucun potentiel, je penserais toujours la même chose. Je veux juste être moi-même. »

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.