Daniil Medvedev, Gael Monfils et Andrey Rublev avancent

N ° mondial 256 Ernests Gulbis a dû se qualifier pour le tableau principal de l’Open d’Australie et il est toujours fort, battant Aljaz Bedene 7-5, 6-3, 6-2 en deux heures et 20 minutes. Sans victoire en Grand Chelem depuis Wimbledon 2018, Ernests a retrouvé la forme à Melbourne, tirant 13 as contre le Slovène et perdant 19 points dans ses matchs de service pour repousser les huit chances de pause.

D’un autre côté, il a cassé Bedene quatre fois, contrôlant le rythme depuis les dernières étapes du set d’ouverture pour sceller l’accord en ligne droite et mettre Gael Monfils en conflit. Gulbis a clôturé le match d’ouverture avec une pause tardive à 6-5, offrant une autre pause dans le sixième match du deuxième set et sauvant le meilleur tennis pour le troisième set pour se diriger vers la ligne d’arrivée.

Gaël a eu besoin de deux heures et 32 ​​minutes pour battre le vétéran croate Ivo Karlovic 4-6, 7-6, 6-4, 7-5 pour se retrouver dans les 32 derniers pour la dixième fois. Il n’y a eu que trois interruptions de service dans l’intégralité de l’affrontement et Gael en a attrapé deux dans les sets trois et quatre qui l’ont poussé vers la ligne d’arrivée, subissant une pause dans le premier match du match et servant mieux après pour maintenir la pression sur Ivo.

Le vétéran avait un point de consigne au deuxième bris d’égalité qui aurait pu le rapprocher de la ligne d’arrivée, le manquer et perdre le bord dans le reste de la rencontre pour terminer son voyage au deuxième tour. La 4ème tête de série, Daniil Medvedev, a éliminé le qualifié espagnol Pedro Martinez 7-5, 6-1, 6-3 en deux heures et neuf minutes, tirant 19 as et frappant 40 vainqueurs et 25 fautes directes.

Martinez est resté en contact dans le premier set, cassant une fois Daniil avant que le Russe ne rétablisse l’ordre, terminant le travail avant le bris d’égalité et prenant le dessus dans les sets deux et trois pour passer au troisième tour pour la deuxième année consécutive.

Alexei Popyrin, 20 ans, a répété le résultat de l’année dernière en battant Jaume Munar 6-2, 7-6, 6-2 en deux heures et quatre minutes. Avec 51 vainqueurs et 34 erreurs par son nom, Alexei a gardé les points sur sa raquette et repoussé les quatre chances de pause pour augmenter la pression sur l’Espagnol qui ne pouvait pas répéter les mêmes chiffres.

Popyrin l’a cassé deux fois dans les sets un et trois chacun, prévalant dans le deuxième set pour sceller l’affaire en sets consécutifs et marcher dans le tour suivant où il joue contre Daniil Medvedev. Andrey Rublev, 17e tête de série, ne peut s’empêcher de gagner en 2020, renversant Yuichi Sugita 6-2, 6-3, 7-6 en une heure et 53 minutes pour un score parfait de 10-0 en début de saison!

Andrey a fait exploser 20 as et n’a perdu que quatre points derrière le tir initial, ne faisant jamais face à un point de rupture et délivrant 51 vainqueurs avec 36 erreurs. Le Japonais n’a pas pu faire grand-chose contre un rival en forme dans les sets un et deux, trouvant ses tirs dans le troisième mais le perdant au tie-break pour envoyer le jeune au troisième tour pour la deuxième fois ici à Melbourne.