Daniil Medvedev: “J’ai un style de jeu différent du reste”

En jouant contre Daniil Medvedev ayant un pire classement que lui, vous devez pratiquement abandonner, mais ces derniers mois, il semble que cette condition ait changé. Il y a un peu moins d’un an, la force démontrée par Medvedev était illimitée. L’immense fiabilité du joueur russe contre des joueurs en dehors du top-10 est le secret qui l’a gardé dans ce groupe restreint pendant tant de mois. De plus, la salle de Gilles Cervara sait déjà ce que c’est que de disputer les finales du Grand Chelem et de gagner des tournois majeurs comme Cincinnati ou Shanghai, entre autres.

La mauvaise image montrée lors des dernières finales Nitto ATP à Londres 2019: “J’aurais dû mieux jouer, surtout dans les moments les plus importants du match. Je me souviens encore de cette douloureuse défaite contre Rafa, où j’ai vu comment il a réussi à surmonter un résultat très négatif. J’espère ne plus jamais perdre un match de cette façon. Malgré Dans l’ensemble, l’expérience a été très bonne, car jouer le tournoi Masters est quelque chose d’incroyable pour tout joueur de tennis. C’est un tournoi unique. Les joueurs de tennis sont toute l’année autour du monde, mais Londres est le seul tournoi où les joueurs comptent avec sa propre garde-robe. Montrez que vous êtes une personne spéciale. J’espère pouvoir revivre cette expérience. Je travaillerai très dur pour y parvenir “, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Tennis Magazin.

Votre progression sur le circuit: “Au fil des années, je me suis amélioré et réalisé de meilleures choses. Il n’y a eu qu’une seule année où les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. et ça ne montait ni ne descendait. J’ai décidé de changer d’orientation et de changer certaines choses. Je me suis couché plus tôt pour dormir, j’ai mangé plus sainement, j’ai moins joué à la Play Station. Ce dernier était certainement la chose la plus compliquée (rires). “

Plans futurs pour la fin de sa carrière de tennis: “Pour le moment, je n’étudie rien en particulier parce que j’ai la tête sur ma carrière de tennis. Quand tout cela est terminé, je veux poursuivre une carrière dans la finance ou me spécialiser dans les affaires. Je ne veux pas non plus exclure la possibilité de devenir entraîneur de tennis ou joueur d’échecs. J’aimerais également agrandir ma famille, mais cela fait partie de l’avenir. Maintenant, je suis concentré sur ma carrière de tennis. “

Les huées qu’il a reçues lors du dernier US Open: “Ce fut l’un des moments les plus difficiles de ma carrière. Je savais que j’avais fait une erreur mais je suis humain. En dépit d’être désolé, je suis comme ça. Parfois, quand les choses ne vont pas comme vous voudriez vous faire faire des erreurs de ce type.” Au fur et à mesure que le tournoi progressait, l’opinion du public était pour le mieux et en finale, ils m’ont même applaudi pour le grand tournoi que j’ai fait. C’est passé et je l’ai oublié. “

Son style de jeu: “J’ai un style de jeu très différent des autres joueurs de tennis. Je ne sais pas pourquoi je joue comme ça, mais clairement je ne vais pas changer. Je ne pense pas qu’il y ait une bonne ou une mauvaise technique pour le tennis. Quand j’avais six ans, j’ai joué un revers main comme Federer, mais si je continuais à jouer comme ça aujourd’hui, je n’aurais pas obtenu les succès que j’ai récoltés. Chacun essaie de gagner les matchs avec ses propres moyens. Beaucoup disent que mon jeu est ennuyeux ou que je ressemble à un robot, mais je m’en fiche La chose vraiment importante est de gagner autant de matchs que possible. “

Quel a été votre joueur de tennis préféré durant votre enfance?: “Pour de nombreux joueurs de tennis russes, Evgeny Kafelnikov était son idole, mais je ne l’ai jamais vu jouer. Mon préféré était toujours Marat Safin. J’ai vu comment il a réussi à obtenir de bons résultats en Grand Chelem et grâce à lui, j’ai décidé d’être un joueur de tennis. J’ai également suivi de près les courses de Roger Federer et Rafael Nadal “.

Vos rivaux à l’avenir: “Chaque saison est différente et de nouveaux noms apparaissent toujours. Dans dix ans, Rafa et Roger ne seront plus là. Tout indique que les Zverev, Tsitsipas, Aliassime ou Shapovalov se battront pour la première place du classement. Nous nous sommes tous affrontés et nous savons que Nous sommes appelés à diriger l’avenir du tennis mondial. J’ai déjà joué six fois contre Tsitsipas et bien d’autres avec Zverev. Roger et Novak ont ​​joué 50 fois. J’espère que je pourrai rivaliser ainsi avec n’importe quel autre joueur de tennis “, a conclu le Russe.

