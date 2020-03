Daniil Medvedev: “Je n’ai pas d’idoles, je veux juste être moi-même”

Nous aimons entendre des histoires, surtout quand elles proviennent de joueurs qui ont le désir et le talent de parler. Daniil Medvedev Non seulement il est l’un des jeunes les plus prometteurs du circuit masculin, mais il fait également partie de ces personnes qui à chaque fois qu’il ouvre la bouche ne doivent laisser personne indifférent. Allez, comme lorsque vous exécutez vos tirs sur le terrain. Cette fois, le Russe déchaîne ses souvenirs les plus intimes Derrière la raquette, le portail où les joueurs de tennis professionnels avouent leurs épisodes les plus engagés pour se libérer de leurs aveux. Il vaut la peine d’écouter comment il a parcouru son chemin d’en bas pour devenir n ° 5 dans le monde.

«Il y avait toujours une petite bagarre entre mon père et ma mère. Ma mère voulait que j’étudie davantage, c’est pourquoi je combinais l’école et le tennis jusqu’à mes 18 ans. En Russie, la plupart des athlètes professionnels terminent leurs études à l’âge de 12 ans, Cela pourrait être la raison pour laquelle je n’étais pas aussi bon que le reste de mes camarades de classe. depuis quelque temps, mais je ne le regrette pas. Il y a eu beaucoup de moments difficiles avant d’avoir l’aide de la Fédération et des sponsors, comme quand il n’y avait pas assez d’argent. Il y a eu des matchs où j’ai perdu et où je ne pensais qu’aux 100 $ supplémentaires qu’il aurait pu gagner », se souvient celui de Moscou à propos de ses premières années sur le circuit.

Mais le plus difficile était encore à venir. «La période la plus difficile pour moi a été celle du passage des juniors aux professionnels. À l’âge de 13 ans, j’ai terminé mon étape dans le monde de la jeunesse, j’ai commencé à comprendre rapidement, après avoir joué mes premiers Futures, combien il serait difficile de devenir le 700 dans le monde, ou le 300 dans le monde. Vous deviez économiser autant d’argent que possible tout en essayant de gagner cinq ou six contrats à terme aussi rapidement que possible. À l’époque où j’ai perdu, je ne savais plus quoi faire, car j’ai vu beaucoup d’autres joueurs chercher le même but. Je me souviens avoir parlé à Alexander Bublik lors d’un tournoi en France. J’étais près de 700 dans le classement et je lui ai demandé: Cómo Comment fais-tu pour être à 300º? Cela me semble impossible. » À ce jour, il me rappelle encore cette phrase chaque fois qu’il me voit », commente-t-il avec humour.

«Même après avoir atteint le top 100 pour la première fois, je savais que j’avais encore un long chemin à parcourir pour devenir un professionnel. Quand j’étais sur le terrain, il était vrai que je donnais à 100%, mais hors du terrain, je n’étais pas un professionnel: je me couchais tard, jouais plusieurs heures à la Play Station et ne me souciais pas des petites choses. Du top70 au top5 c’est le saut dans lequel j’ai vraiment décidé de me consacrer entièrement au tennis. Enfin, je me suis mis à chercher mes limites. Je sais que les gens disent souvent qu’il n’y a pas de limites, mais je voulais me tester et trouver la mienne. Ce fut le moment où tout a changé pour moi », reconnaît le Russe, qui a commencé à récolter les meilleurs fruits.

Ce fut son dernier tournant, bien que beaucoup ne s’y attendaient même pas. «Avant ce grand saut, je me souviens d’avoir joué un grand match et d’avoir perdu le lendemain parce que je ne pouvais même pas bouger. Si vous parlez aux gens qui m’ont rencontré chez les juniors, ils vous diront que j’étais l’un des joueurs les plus en forme, parfois j’ai des crampes après seulement 30 minutes de rencontre. C’est la constance de l’entraînement physique et de la récupération quotidienne qui a changé mon jeu. Il y a encore des moments où je ne sais pas vraiment quoi faire, mais il y a mon équipe pour m’aider. Je ne sais toujours pas vraiment comment je suis passé du crash aux juniors à la conquête de titres consécutifs en professionnel, Je suppose que cela m’affecte beaucoup lorsque j’entends les gens réfléchir sans réfléchir », explique Daniil avec cette personnalité forgée par un défi constant.

«Vous pouvez me demander 200 fois et je répondrai toujours la même chose, je n’ai pas d’idole, il veut juste faire mon chemin. Il y a des gens en dehors de mon cercle qui pensent que je devrais gagner ce jeu ou devenir quelqu’un de meilleur, mais je ne joue pas pour eux. Si vous ne voulez pas vous entraîner, ne vous entraînez pas. Si vous êtes heureux où que vous soyez, ne laissez personne vous dire que vous devriez être meilleur. Ce fut le plus gros coup de pouce pour moi, l’idée que J’ai toujours été indépendant des autres. Désactiver votre attention sur tous ces commentaires prend du temps, alors j’essaie de préserver ma vie privée pendant que je suis en dehors du terrain, ce qui n’est pas facile. Dans ce monde, vous écoutez toujours ce que les autres disent de vous, ce qu’ils pensent. Si vous avez dix personnes devant vous, vous obtiendrez dix opinions différentes. Il y aura toujours quelqu’un qui dit: «Vous devriez faire des choses comme ça, mais vous ne les faites pas.

.